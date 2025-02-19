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Встреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоров - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Встреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоров
Встреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоров - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Встреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоров
Особое внимание на российско-американских переговорах в Эр-Рияде стороны уделили украинском вопросу. Об этом в среду заявил глава МИД России Сергей Лавров в... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T14:30
2025-02-19T14:30
сергей лавров
россия
сша
украина
переговоры
политика
внешняя политика
государственная дума рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Особое внимание на российско-американских переговорах в Эр-Рияде стороны уделили украинском вопросу. Об этом в среду заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках "правительственного часа" в Госдуме."Совместно с нашими коллегами в парламенте показываем мировому сообществу безальтернативность искоренения первопричин украинского кризиса. Этот важнейший момент президент Владимир Путин особо подчеркнул в телефонном разговоре 12 февраля с президентом США Дональдом Трампом. И вчера мы уделили именно этой теме особое внимание", - заявил Лавров.Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде состоялись 18 февраля и продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что Москва и Вашингтон заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества, а также согласились о назначении послов в Москве и Вашингтоне. Также он заявил, что консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер.Как отметил госсекретарь США Марк Рубио, завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех". Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выбран американской стороной в качестве представителя в переговорной группе по урегулированию украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и СШАПлан из трех пунктов по Украине является фейком – ЛавровТрамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборов
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сергей лавров, россия, сша, украина, переговоры, политика, внешняя политика, государственная дума рф, новости
Встреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоров

Украине уделили особое внимание на переговорах в Эр-Рияде – Лавров

14:30 19.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Особое внимание на российско-американских переговорах в Эр-Рияде стороны уделили украинском вопросу. Об этом в среду заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках "правительственного часа" в Госдуме.
"Совместно с нашими коллегами в парламенте показываем мировому сообществу безальтернативность искоренения первопричин украинского кризиса. Этот важнейший момент президент Владимир Путин особо подчеркнул в телефонном разговоре 12 февраля с президентом США Дональдом Трампом. И вчера мы уделили именно этой теме особое внимание", - заявил Лавров.
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде состоялись 18 февраля и продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что Москва и Вашингтон заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества, а также согласились о назначении послов в Москве и Вашингтоне. Также он заявил, что консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер.
Как отметил госсекретарь США Марк Рубио, завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех". Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выбран американской стороной в качестве представителя в переговорной группе по урегулированию украинского конфликта.
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Сергей ЛавровРоссияСШАУкраинаПереговорыПолитикаВнешняя политикаГосударственная Дума РФНовости
 
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