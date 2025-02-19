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Отход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Отход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США
Отход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Отход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США
Заявления действующей американской администрации позволяют говорить о позитивной перспективе во взаимоотношениях между Россией и США, однако оценивать следует... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T13:56
2025-02-19T13:56
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
сша
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Заявления действующей американской администрации позволяют говорить о позитивной перспективе во взаимоотношениях между Россией и США, однако оценивать следует не только слова, но главным образом дела. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках "правительственного часа" в Госдуме в среду.По его словам, переговоры с представителями американской администрации в Эр-Рияде показали, что США заинтересованы в удалении искусственных препятствий на пути потенциально перспективных и взаимовыгодных проектов с РФ, прежде всего - экономических, но также и внешнеполитических."Главное встречаться, слушать и слышать, принимать собственные решения, которые будут реалистичными по отношению к тем партнерам, которых они будут касаться. Поэтому мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Джо Байдена. Но это только первые шаги. Атмосфера позитивная. Намерения правильные. Будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие шаги будут предприняты", - констатировал Лавров. Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде состоялись 18 февраля и продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что Москва и Вашингтон заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества, а также согласились о назначении послов в Москве и Вашингтоне. Также он заявил, что консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер.Как отметил госсекретарь США Марк Рубио, завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборовСША выбрали спецпредставителя для переговоров по Украине – УшаковО чем договорились Россия и США на переговорах в Эр-Рияде
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, политика, внешняя политика, новости
Отход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США

Лавров оценил перспективы дальнейших отношений России и США

13:56 19.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Заявления действующей американской администрации позволяют говорить о позитивной перспективе во взаимоотношениях между Россией и США, однако оценивать следует не только слова, но главным образом дела. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках "правительственного часа" в Госдуме в среду.
"Президент Дональд Трамп первый и пока единственный из западных лидеров публично и громко сказал, что одной из причин украинской ситуации явилось нахрапистая линия предыдущей администрации (США - ред.) по втягиванию Украины в этот конфликт. Это уже сигнал, что он понимает нашу позицию", - сказал Лавров.
По его словам, переговоры с представителями американской администрации в Эр-Рияде показали, что США заинтересованы в удалении искусственных препятствий на пути потенциально перспективных и взаимовыгодных проектов с РФ, прежде всего - экономических, но также и внешнеполитических.
"Главное встречаться, слушать и слышать, принимать собственные решения, которые будут реалистичными по отношению к тем партнерам, которых они будут касаться. Поэтому мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация Джо Байдена. Но это только первые шаги. Атмосфера позитивная. Намерения правильные. Будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие шаги будут предприняты", - констатировал Лавров.
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде состоялись 18 февраля и продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что Москва и Вашингтон заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества, а также согласились о назначении послов в Москве и Вашингтоне. Также он заявил, что консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер.
Как отметил госсекретарь США Марк Рубио, завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех".
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияСШАПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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