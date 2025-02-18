https://crimea.ria.ru/20250218/o-chem-dogovorilis-rossiya-i-ssha-na-peregovorakh-v-er-riyade-1144284319.html

О чем договорились Россия и США на переговорах в Эр-Рияде

О чем договорились Россия и США на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 18.02.2025

О чем договорились Россия и США на переговорах в Эр-Рияде

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T15:55

2025-02-18T15:55

2025-02-18T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.По оценке помощника российского лидера, переговоры прошли "неплохо". По словам Ушакова, состоялся очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть.Он добавил, что стороны договорились учитывать интересы друг друга."Рано говорить о компромиссах, стороны начали слушать друг друга", – сказал Ушаков.В ходе переговоров стороны также изложили свои принципиальные подходы по Украине, отметил помощник президента России. Москва и Вашингтон будут работать для того, чтобы создать условия для встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил он.При этом, по словам Ушакова, пока трудно сказать, в какой перспективе может состояться такая встреча.Команды переговорщиков по теме урегулирования конфликта на Украине "в свое время вступят в контакт", добавил Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, сша, переговоры, политика, в мире, украина