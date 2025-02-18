Мир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФ
Урегулирование конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон - Рубио
16:42 18.02.2025 (обновлено: 17:03 18.02.2025)
© AP Photo Evelyn HocksteinГосударственный секретарь США Марко Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и советником президента России Владимира Путина по внешней политике Юрием Ушаковым во дворце Эд-Диръия в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
© AP Photo Evelyn Hockstein
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех", заявил госсекретарь США Марк Рубио по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
"Для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них", - сказал он и отметил, что каждая из сторон конфликта "должна будет пойти на уступки по итогам переговоров".
Он отметил, что урегулирование на Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии", а также "закрытых переговоров в течение определенного периода времени".
Рубио также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп желает не допустить возобновления конфликта "через два-три года".
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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