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Мир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФ - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Мир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФ
Мир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФ - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Мир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФ
Завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех", заявил госсекретарь США Марк Рубио... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T16:42
2025-02-18T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех", заявил госсекретарь США Марк Рубио по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.Он отметил, что урегулирование на Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии", а также "закрытых переговоров в течение определенного периода времени".Рубио также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп желает не допустить возобновления конфликта "через два-три года".Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Мир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФ

Урегулирование конфликта на Украине возможно только при согласии всех сторон - Рубио

16:42 18.02.2025 (обновлено: 17:03 18.02.2025)
 
© AP Photo Evelyn HocksteinГосударственный секретарь США Марко Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и советником президента России Владимира Путина по внешней политике Юрием Ушаковым во дворце Эд-Диръия в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Государственный секретарь США Марко Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и советником президента России Владимира Путина по внешней политике Юрием Ушаковым во дворце Эд-Диръия в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo Evelyn Hockstein
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех", заявил госсекретарь США Марк Рубио по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
"Для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий - ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них", - сказал он и отметил, что каждая из сторон конфликта "должна будет пойти на уступки по итогам переговоров".
Он отметил, что урегулирование на Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии", а также "закрытых переговоров в течение определенного периода времени".
Рубио также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп желает не допустить возобновления конфликта "через два-три года".
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Переговоры России и США в Эр-Рияде
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О чем договорились Россия и США на переговорах в Эр-Рияде
 
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