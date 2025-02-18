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Мир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФ

Мир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФ - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Мир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФ

Завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех", заявил госсекретарь США Марк Рубио... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T16:42

2025-02-18T16:42

2025-02-18T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех", заявил госсекретарь США Марк Рубио по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.Он отметил, что урегулирование на Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии", а также "закрытых переговоров в течение определенного периода времени".Рубио также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп желает не допустить возобновления конфликта "через два-три года".Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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