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Трамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборов

Трамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборов - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Трамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборов

Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T08:12

2025-02-19T08:12

2025-02-19T08:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции из своей резиденции в Мар-а-Лаго, его словам приводит РИА Новости.Он высказал уверенность в том, что Россия в состоянии "очень быстро" и на 100% уничтожить украинские города, в том числе Киев, но не ставит такую цель.Трамп заметил, что рейтинг Владимира Зеленского за последнее время успел обрушиться до 4%. И напомнил, что на Украине не было выборов, а провести их необходимо. Не потому, что это требование России для возможности проводить переговоры, а потому что это беспокоит многие страны, подчеркнул Трамп.Трамп также выразил недовольство тем, что США выделили Украине намного больше средств, чем союзники в Европе, подчеркнув, что распределение финансовых обязательств должно быть справедливым и этого необходимо добиться."Мы должны уравнять (вклады), потому что Европа выделила около ста миллиардов, а мы более трехсот. Хотя для них это куда более важно, чем для нас, ведь между нами океан", – сказал Трамп.Он также выразил обеспокоенность отсутствием прозрачного отчета по использованию средств Киевом.Переговоры делегаций России и Соединенных Штатов, прошедшие накануне в Эр-Рияде, американский лидер охарактеризовал как "очень хорошие". Он по-прежнему считает, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться в феврале.Президент США также признался, что после этой первой встречи представителей стран в Саудовской Аравии "стал намного более уверен" в достижимости сделки по урегулированию на Украине, потому что и "Россия хочет что-то сделать".19 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США - главные тезисыПлан из трех пунктов по Украине является фейком – ЛавровТектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, политика, россия, украина, владимир зеленский, внешняя политика, новости