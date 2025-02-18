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Переговоры России и США - главные тезисы

Переговоры России и США - главные тезисы - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Переговоры России и США - главные тезисы

Россия и США заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества, а также согласились о... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T16:48

2025-02-18T16:48

2025-02-18T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Россия и США заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества, а также согласились о назначении послов в Москве и Вашингтоне. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде.По словам главы МИД, Россия и США договорились о том, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию и будут назначены переговорщики. "Согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. Как только мы узнаем имя и должность того, кто будет с американской стороны, мы тут же обозначим нашего участника этого процесса", - сказал Лавров.Кроме того, достигнуты договоренности об обеспечении скорейшего назначения послов России в США и США в России, о снятии препятствий, которые в последние четыре года строились администрацией предыдущего американского президента Джо Байдена на направлении дипломатических миссий двух стран."Третье - по мере процесса, связанного с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и распространялось на разные сферы. Большой интерес, который мы разделяем, в том, чтобы возобновить консультации по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в разных частях мира, там где и у США и России присутствуют интересы", - продолжил глава российской дипломатии.Также, по словам министра, стороны проявили заинтересованность в снятии экономических преград на пути к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству."У меня есть основания полагать, что американская сторона стала слышать лучше нашу позицию", - констатировал Лавров.Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Консультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – ЛавровМир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФПереговоры России и США в Эр-Рияде - первые заявления

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россия, сша, новости, внешняя политика, переговоры, сергей лавров, новости сво, украина, политика