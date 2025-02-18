Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России и США - главные тезисы - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250218/peregovory-rossii-i-ssha---glavnye-tezisy-1144285487.html
Переговоры России и США - главные тезисы
Переговоры России и США - главные тезисы - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Переговоры России и США - главные тезисы
Россия и США заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества, а также согласились о... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T16:48
2025-02-18T17:07
россия
сша
новости
внешняя политика
переговоры
сергей лавров
новости сво
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144286443_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4bc49e254512f8f9ffe8ddb71929a6a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Россия и США заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества, а также согласились о назначении послов в Москве и Вашингтоне. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде.По словам главы МИД, Россия и США договорились о том, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию и будут назначены переговорщики. "Согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. Как только мы узнаем имя и должность того, кто будет с американской стороны, мы тут же обозначим нашего участника этого процесса", - сказал Лавров.Кроме того, достигнуты договоренности об обеспечении скорейшего назначения послов России в США и США в России, о снятии препятствий, которые в последние четыре года строились администрацией предыдущего американского президента Джо Байдена на направлении дипломатических миссий двух стран."Третье - по мере процесса, связанного с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и распространялось на разные сферы. Большой интерес, который мы разделяем, в том, чтобы возобновить консультации по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в разных частях мира, там где и у США и России присутствуют интересы", - продолжил глава российской дипломатии.Также, по словам министра, стороны проявили заинтересованность в снятии экономических преград на пути к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству."У меня есть основания полагать, что американская сторона стала слышать лучше нашу позицию", - констатировал Лавров.Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Консультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – ЛавровМир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФПереговоры России и США в Эр-Рияде - первые заявления
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144286443_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ab3dc999b246c0865129e3896dcfc4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, новости, внешняя политика, переговоры, сергей лавров, новости сво, украина, политика
Переговоры России и США - главные тезисы

Россия и США подвели итоги переговоров и согласились о назначении послов

16:48 18.02.2025 (обновлено: 17:07 18.02.2025)
 
© МИД России Переговоры делегаций РФ и США
 Переговоры делегаций РФ и США
© МИД России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Россия и США заинтересованы восстановить консультации по геополитическим проблемам и снять преграды для экономического сотрудничества, а также согласились о назначении послов в Москве и Вашингтоне. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде.
По словам главы МИД, Россия и США договорились о том, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию и будут назначены переговорщики.
"Согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы. Как только мы узнаем имя и должность того, кто будет с американской стороны, мы тут же обозначим нашего участника этого процесса", - сказал Лавров.
Кроме того, достигнуты договоренности об обеспечении скорейшего назначения послов России в США и США в России, о снятии препятствий, которые в последние четыре года строились администрацией предыдущего американского президента Джо Байдена на направлении дипломатических миссий двух стран.
"Третье - по мере процесса, связанного с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и распространялось на разные сферы. Большой интерес, который мы разделяем, в том, чтобы возобновить консультации по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в разных частях мира, там где и у США и России присутствуют интересы", - продолжил глава российской дипломатии.
Также, по словам министра, стороны проявили заинтересованность в снятии экономических преград на пути к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству.
"У меня есть основания полагать, что американская сторона стала слышать лучше нашу позицию", - констатировал Лавров.
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Консультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – Лавров
Мир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФ
Переговоры России и США в Эр-Рияде - первые заявления
 
РоссияСШАНовостиВнешняя политикаПереговорыСергей ЛавровНовости СВОУкраинаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:16Крымские сумоисты привезли 40 медалей из Сочи
22:11Над Крымом уничтожен еще один беспилотник
21:52Две девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки
21:26В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
21:10Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут
20:53"Блиндажи в тепле": как коммунальщики Крыма помогают фронту
20:36В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию
20:19Сотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных
20:05Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи
19:43Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт
19:34Атака на станцию перекачки нефти направлена против акционеров-иностранцев
19:14В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
18:48Путин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской области
18:36Эрдоган сделал заявление по конфликту на Украине
18:25США выбрали спецпредставителя для переговоров по Украине – Ушаков
18:09Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области
17:58План из трех пунктов по Украине является фейком – Лавров
17:45"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти
17:33В двух районах Кубани действует режим ЧС
17:20Администратор суда в Белогорске присвоил 300 тысяч заявителя
Лента новостейМолния