Рейтинг@Mail.ru
Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийство - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250219/zadushila-muzha-i-legla-spat-kerchanka-poydet-pod-sud-za-ubiystvo-1144301108.html
Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийство
Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийство - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийство
56-летняя жительница Керчи предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T11:43
2025-02-19T11:43
крым
керчь
убийство
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
происшествия
суд
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144300636_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_500b0c7cfd2f1f334ba358075861b477.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 56-летняя жительница Керчи предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что трагедия произошла 14 октября 2024 года. Ночью женщина дождалась, пока муж уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом. По данным прокуратуры Крыма, женщина объяснила причину своего поступка сильным душевным волнением после очередного конфликта. Однако выдвинутая ею версия опровергнута заключением судебной-психиатрической экспертизы.Женщине предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец забил семейную пару соседей кирпичомТоксичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутьюЖителя Евпатории будут судить за покушение на убийство
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144300636_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_55e16d0b73a6288b82e91e0e56f10022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, убийство, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, суд, новости крыма, общество
Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийство

Жительница Керчи пойдет под суд за убийство мужа

11:43 19.02.2025
 
© Следком Крыма и СевастополяЖительницу Керчи осудят за убийство мужа
Жительницу Керчи осудят за убийство мужа
© Следком Крыма и Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 56-летняя жительница Керчи предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что трагедия произошла 14 октября 2024 года. Ночью женщина дождалась, пока муж уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом.
"В ходе мероприятий, проведенных следователями и следователями-криминалистами, причастность керчанки была установлена. Фигурантка дала признательные показания и в ходе проверки показаний на месте продемонстрировала, как совершила убийство", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Крыма, женщина объяснила причину своего поступка сильным душевным волнением после очередного конфликта. Однако выдвинутая ею версия опровергнута заключением судебной-психиатрической экспертизы.

"Когда позвонила мать супруга, я сказала, что он домой не приходил. Его мать волновалась и попросила позвонить в скорую помощь, уточнить не поступал ли к ним ее сын, что я и сделала. Получив отрицательный ответ, я легла спать", - сообщила обвиняемая.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополец забил семейную пару соседей кирпичом
Токсичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутью
Жителя Евпатории будут судить за покушение на убийство
 
КрымКерчьУбийствоГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымПроисшествияСудНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США
17:35Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом
17:26Арина Шарапова показала в Симферополе фильм "Культурный код Россия 2.0"
17:00Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин
16:58Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
16:44Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде
16:36Четыре человека погибли на Херсонщине при обстрелах ВСУ
16:25Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов
16:07США произвели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
15:56Над Крымом отработала ПВО
15:31В Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысяч
15:16Аксенов: сообщения о якобы готовящемся теракте в школах Керчи – фейк
14:48Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР
14:43Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк
14:30Встреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоров
14:10Более 62 тысяч боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении
13:56Отход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США
13:23Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков
13:11Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики
13:06Зачем Эрдоган настаивает на переговорах по Украине в Стамбуле – мнение
Лента новостейМолния