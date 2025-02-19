https://crimea.ria.ru/20250219/zadushila-muzha-i-legla-spat-kerchanka-poydet-pod-sud-za-ubiystvo-1144301108.html

Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийство

Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийство - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийство

56-летняя жительница Керчи предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T11:43

2025-02-19T11:43

2025-02-19T11:43

крым

керчь

убийство

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура республики крым

происшествия

суд

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 56-летняя жительница Керчи предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что трагедия произошла 14 октября 2024 года. Ночью женщина дождалась, пока муж уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом. По данным прокуратуры Крыма, женщина объяснила причину своего поступка сильным душевным волнением после очередного конфликта. Однако выдвинутая ею версия опровергнута заключением судебной-психиатрической экспертизы.Женщине предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец забил семейную пару соседей кирпичомТоксичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутьюЖителя Евпатории будут судить за покушение на убийство

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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