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Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийство
Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийство - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийство
56-летняя жительница Керчи предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T11:43
2025-02-19T11:43
2025-02-19T11:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 56-летняя жительница Керчи предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что трагедия произошла 14 октября 2024 года. Ночью женщина дождалась, пока муж уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом. По данным прокуратуры Крыма, женщина объяснила причину своего поступка сильным душевным волнением после очередного конфликта. Однако выдвинутая ею версия опровергнута заключением судебной-психиатрической экспертизы.Женщине предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец забил семейную пару соседей кирпичомТоксичные отношения: москвич пытался отравить соперника слойками с ртутьюЖителя Евпатории будут судить за покушение на убийство
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крым, керчь, убийство, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, суд, новости крыма, общество
Задушила мужа и легла спать: керчанка пойдет под суд за убийство
Жительница Керчи пойдет под суд за убийство мужа
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 56-летняя жительница Керчи предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруга. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что трагедия произошла 14 октября 2024 года. Ночью женщина дождалась, пока муж уснет, задушила его и вывезла тело в заброшенное место рядом с домом.
"В ходе мероприятий, проведенных следователями и следователями-криминалистами, причастность керчанки была установлена. Фигурантка дала признательные показания и в ходе проверки показаний на месте продемонстрировала, как совершила убийство", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Крыма, женщина объяснила причину своего поступка сильным душевным волнением после очередного конфликта. Однако выдвинутая ею версия опровергнута заключением судебной-психиатрической экспертизы.
"Когда позвонила мать супруга, я сказала, что он домой не приходил. Его мать волновалась и попросила позвонить в скорую помощь, уточнить не поступал ли к ним ее сын, что я и сделала. Получив отрицательный ответ, я легла спать", - сообщила обвиняемая.
Женщине предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Керченский городской суд.
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