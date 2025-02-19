https://crimea.ria.ru/20250219/v-krymu-k-80-letiyu-pobedy-provedut-bolshe-60-meropriyatiy--1144303706.html
В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий
В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий - РИА Новости Крым, 19.02.2025
В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий
К 80-летию Дня Победы министерство культуры Крыма планирует провести десятки мероприятий, в числе которых концерты, спектакли и военно-патриотические чтения. Об РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T12:48
2025-02-19T12:48
2025-02-19T12:48
80 лет победы
крым
новости крыма
минкульт крыма
татьяна манежина
владимир константинов
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128629142_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_3cfbdcd2f5801b118f78432d149dfe84.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,19 фев - РИА Новости Крым. К 80-летию Дня Победы министерство культуры Крыма планирует провести десятки мероприятий, в числе которых концерты, спектакли и военно-патриотические чтения. Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию рассказала министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина."Понимая, что мы - хранители исторической памяти и культурного кода, мы еще в октябре 2024 года составили план наших основных мероприятий, дали поручение всем учреждениям культуры провести мероприятия к 80-летию Дня Победы. За министерством культуры закреплено 62 мероприятия из основных", - сказала Манежина. Некоторые из них уже проходят. Так, театры и концертные организации выезжают в госпитали, воинские части и школы. В Керчи 27 февраля состоятся традиционные военно-патриотические чтения, уточнила она. Кроме того, как отметил в ходе заседания председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, к праздничной дате за средства попечителей Мемориала "Красный" будут реконструированы пять памятников, имеющих большое историческое значение. "Силами депутатского корпуса мы также традиционно проведем субботники на всех мемориалах, братских могилах и других объектах, связанных с Великой Отечественной войной" - добавил он. При этом, пока еще рано говорить о масштабных и многолюдных праздничных действиях, все будет зависеть от обстановки в зоне СВО, отметили в ходе заседания. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублейКогда в Крыму ветеранов признают почетными гражданами"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128629142_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_44f485dd1b2a131c73e013ad1c23536c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80 лет победы, крым, новости крыма, минкульт крыма, татьяна манежина, владимир константинов, праздники и памятные даты
В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий
В Крыму к 80-летию Дня Победы учреждения культуры запланировали более 60 мероприятий
СИМФЕРОПОЛЬ,19 фев - РИА Новости Крым. К 80-летию Дня Победы министерство культуры Крыма планирует провести десятки мероприятий, в числе которых концерты, спектакли и военно-патриотические чтения. Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию рассказала министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.
"Понимая, что мы - хранители исторической памяти и культурного кода, мы еще в октябре 2024 года составили план наших основных мероприятий, дали поручение всем учреждениям культуры провести мероприятия к 80-летию Дня Победы. За министерством культуры закреплено 62 мероприятия из основных", - сказала Манежина.
Некоторые из них уже проходят. Так, театры и концертные организации выезжают в госпитали, воинские части и школы. В Керчи 27 февраля состоятся традиционные военно-патриотические чтения, уточнила она.
"Мы планируем записать большой гала-концерт и показать его на телевидении 9 Мая. В том числе, 9 Мая планируем показать большой театрализованный концерт на подмостках нашего музыкального театра", - поделилась планами Манежина.
Кроме того, как отметил в ходе заседания председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, к праздничной дате за средства попечителей Мемориала "Красный" будут реконструированы пять памятников, имеющих большое историческое значение.
"Силами депутатского корпуса мы также традиционно проведем субботники на всех мемориалах, братских могилах и других объектах, связанных с Великой Отечественной войной" - добавил он.
При этом, пока еще рано говорить о масштабных и многолюдных праздничных действиях, все будет зависеть от обстановки в зоне СВО, отметили в ходе заседания.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: