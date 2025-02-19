https://crimea.ria.ru/20250219/v-krymu-k-80-letiyu-pobedy-provedut-bolshe-60-meropriyatiy--1144303706.html

В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий

В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий - РИА Новости Крым, 19.02.2025

В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий

К 80-летию Дня Победы министерство культуры Крыма планирует провести десятки мероприятий, в числе которых концерты, спектакли и военно-патриотические чтения. Об РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T12:48

2025-02-19T12:48

2025-02-19T12:48

80 лет победы

крым

новости крыма

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татьяна манежина

владимир константинов

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ,19 фев - РИА Новости Крым. К 80-летию Дня Победы министерство культуры Крыма планирует провести десятки мероприятий, в числе которых концерты, спектакли и военно-патриотические чтения. Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию рассказала министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина."Понимая, что мы - хранители исторической памяти и культурного кода, мы еще в октябре 2024 года составили план наших основных мероприятий, дали поручение всем учреждениям культуры провести мероприятия к 80-летию Дня Победы. За министерством культуры закреплено 62 мероприятия из основных", - сказала Манежина. Некоторые из них уже проходят. Так, театры и концертные организации выезжают в госпитали, воинские части и школы. В Керчи 27 февраля состоятся традиционные военно-патриотические чтения, уточнила она. Кроме того, как отметил в ходе заседания председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, к праздничной дате за средства попечителей Мемориала "Красный" будут реконструированы пять памятников, имеющих большое историческое значение. "Силами депутатского корпуса мы также традиционно проведем субботники на всех мемориалах, братских могилах и других объектах, связанных с Великой Отечественной войной" - добавил он. При этом, пока еще рано говорить о масштабных и многолюдных праздничных действиях, все будет зависеть от обстановки в зоне СВО, отметили в ходе заседания. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублейКогда в Крыму ветеранов признают почетными гражданами"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, крым, новости крыма, минкульт крыма, татьяна манежина, владимир константинов, праздники и памятные даты