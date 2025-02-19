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Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики
Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики
Российские войска ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, военным аэродромам и цехам сборки беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T13:11
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новости сво
министерство обороны рф
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Российские войска ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, военным аэродромам и цехам сборки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления личного состава и техники противника в 148 районах. Силы ПВО сбили за минувшие сутки украинский самолет МиГ-29, пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, две управляемые авиабомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре беспилотника сбиты над Черным моремСерия взрывов оставила Одессу без света, воды и теплаТрамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборов
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, украина
Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики

Армия России ударила по аэродромам на Украине и обслуживающим ВСУ объектам энергетики

13:11 19.02.2025 (обновлено: 13:13 19.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Российские войска ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, военным аэродромам и цехам сборки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска", - говорится в сводке.
Кроме того, поражены пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления личного состава и техники противника в 148 районах.
Силы ПВО сбили за минувшие сутки украинский самолет МиГ-29, пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, две управляемые авиабомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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