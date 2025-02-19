https://crimea.ria.ru/20250219/udary-po-ukraine-porazheny-aerodromy-i-obekty-energetiki-1144304313.html

Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики

Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики

Российские войска ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, военным аэродромам и цехам сборки беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T13:11

2025-02-19T13:11

2025-02-19T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Российские войска ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, военным аэродромам и цехам сборки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления личного состава и техники противника в 148 районах. Силы ПВО сбили за минувшие сутки украинский самолет МиГ-29, пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, две управляемые авиабомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре беспилотника сбиты над Черным моремСерия взрывов оставила Одессу без света, воды и теплаТрамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, украина