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Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут
Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут
Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут в Мариуполь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T14:35
2024-11-29T14:35
крым
симферополь
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
автобусное сообщение
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут в Мариуполь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма.В обратном направлении автобус будет отправляться каждый день в 6:50 и 7:50 и прибывать в крымскую столицу в 12:50 и 13:50.В начала этого года автобусы в Мариуполь начали ежедневно отправляться из Ялты. По информации минтранса, маршрут проходит через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.В октябре Крым и Запорожскую область соединил новый автобусный маршрут Джанкой – Мелитополь.В начале ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в 2026 году министерством транспорта региона планируется запустить движение катеров на воздушных крыльях "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" для того, чтобы связать морским путем Ростов-на-Дону, Мариуполь, Керчь, Анапу и Ялту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрутУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд
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крым, симферополь, мариуполь, донецкая народная республика (днр), автобусное сообщение, транспорт, логистика, новости крыма
Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут

Из Крыма в Мариуполь запустили новый автобусный маршрут

14:35 29.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Симферопольского автовокзалам
Здание Симферопольского автовокзалам - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут в Мариуполь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма.
"Рейсы отправляются ежедневно с Центрального автовокзала Симферополя в 14:00 и 15:00. На автостанцию Мариуполя автобусы прибывают в 20:00 и 21:00", - говорится в сообщении.
В обратном направлении автобус будет отправляться каждый день в 6:50 и 7:50 и прибывать в крымскую столицу в 12:50 и 13:50.
В начала этого года автобусы в Мариуполь начали ежедневно отправляться из Ялты. По информации минтранса, маршрут проходит через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.
В октябре Крым и Запорожскую область соединил новый автобусный маршрут Джанкой – Мелитополь.
В начале ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в 2026 году министерством транспорта региона планируется запустить движение катеров на воздушных крыльях "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" для того, чтобы связать морским путем Ростов-на-Дону, Мариуполь, Керчь, Анапу и Ялту.
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КрымСимферопольМариупольДонецкая Народная Республика (ДНР)Автобусное сообщениеТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
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