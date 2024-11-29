https://crimea.ria.ru/20241129/krym-i-mariupol-svyazhet-novyy-avtobusnyy-marshrut-1142250516.html

Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут

Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут

Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут в Мариуполь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма. РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T14:35

2024-11-29T14:35

2024-11-29T14:35

крым

симферополь

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

автобусное сообщение

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут в Мариуполь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма.В обратном направлении автобус будет отправляться каждый день в 6:50 и 7:50 и прибывать в крымскую столицу в 12:50 и 13:50.В начала этого года автобусы в Мариуполь начали ежедневно отправляться из Ялты. По информации минтранса, маршрут проходит через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.В октябре Крым и Запорожскую область соединил новый автобусный маршрут Джанкой – Мелитополь.В начале ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в 2026 году министерством транспорта региона планируется запустить движение катеров на воздушных крыльях "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" для того, чтобы связать морским путем Ростов-на-Дону, Мариуполь, Керчь, Анапу и Ялту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрутУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд

крым

симферополь

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, мариуполь, донецкая народная республика (днр), автобусное сообщение, транспорт, логистика, новости крыма