https://crimea.ria.ru/20240115/yaltu-i-mariupol-svyazhet-regulyarnyy-avtobusnyy-marshrut-1134203772.html

Ялту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут

Ялту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Ялту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут

С 19 января запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта−Мариуполь. Об этом сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T14:19

2024-01-15T14:19

2024-01-15T14:36

ялта

мариуполь

автобусное сообщение

логистика

крым

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

новости крыма

общество

минтранс крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0f/1134203859_0:45:1200:720_1920x0_80_0_0_46eb0bdb7bf88450a00923e8a6c46cf5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. С 19 января запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта−Мариуполь. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.Комфортабельные автобусы будут выходить на рейсы ежедневно. Время отправления из Ялты – 11.00, из Алушты - 11.45, из Симферополя (АС "Курортная") – 13.00, из Джанкоя – 14.50.По информации Минтранса РК, маршрут будет проходить через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.Также на регулярной основе продолжают осуществляться рейсы: Джанкой – Геническ, Симферополь – Бердянск, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Геническ, Ялта – Мелитополь, Симферополь – Скадовск, Евпатория−Симферополь−Геническ, Евпатория – Мелитополь и Ялта – Минск.В конце декабря прошлого года глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о получении регионом 152 новых автобусов, которые выйдут на городские, пригородные и междугородние маршруты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходитРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинБолее 100 новых школьных автобусов получит Херсонская область

ялта

мариуполь

крым

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, мариуполь, автобусное сообщение, логистика, крым, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, новости крыма, общество, минтранс крыма