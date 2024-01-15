https://crimea.ria.ru/20240115/yaltu-i-mariupol-svyazhet-regulyarnyy-avtobusnyy-marshrut-1134203772.html
Ялту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут
Ялту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Ялту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут
С 19 января запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта−Мариуполь. Об этом сообщили в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T14:19
2024-01-15T14:19
2024-01-15T14:36
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. С 19 января запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта−Мариуполь. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.Комфортабельные автобусы будут выходить на рейсы ежедневно. Время отправления из Ялты – 11.00, из Алушты - 11.45, из Симферополя (АС "Курортная") – 13.00, из Джанкоя – 14.50.По информации Минтранса РК, маршрут будет проходить через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.Также на регулярной основе продолжают осуществляться рейсы: Джанкой – Геническ, Симферополь – Бердянск, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Геническ, Ялта – Мелитополь, Симферополь – Скадовск, Евпатория−Симферополь−Геническ, Евпатория – Мелитополь и Ялта – Минск.В конце декабря прошлого года глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о получении регионом 152 новых автобусов, которые выйдут на городские, пригородные и междугородние маршруты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходитРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинБолее 100 новых школьных автобусов получит Херсонская область
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ялта, мариуполь, автобусное сообщение, логистика, крым, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, новости крыма, общество, минтранс крыма
Ялту и Мариуполь свяжет регулярный автобусный маршрут
Регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта−Мариуполь запустят с 19 января
14:19 15.01.2024 (обновлено: 14:36 15.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. С 19 января запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта−Мариуполь. Об этом сообщили в минтрансе Крыма.
"По многочисленным просьбам жителей г. Мариуполя и Республики Крым с 19 января 2024 года запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут "Ялта−Мариуполь", - говорится в сообщении.
Комфортабельные автобусы будут выходить на рейсы ежедневно. Время отправления из Ялты – 11.00, из Алушты - 11.45, из Симферополя (АС "Курортная") – 13.00, из Джанкоя – 14.50.
По информации Минтранса РК, маршрут будет проходить через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.
Также на регулярной основе продолжают осуществляться рейсы: Джанкой – Геническ, Симферополь – Бердянск, Симферополь – Мелитополь, Ялта – Геническ, Ялта – Мелитополь, Симферополь – Скадовск, Евпатория−Симферополь−Геническ, Евпатория – Мелитополь и Ялта – Минск.
В конце декабря прошлого года глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил
о получении регионом 152 новых автобусов, которые выйдут на городские, пригородные и междугородние маршруты.
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