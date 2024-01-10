https://crimea.ria.ru/20240110/v-sevastopole-mogut-opyat-izmenit-rabotu-avtobusov-chto-proiskhodit-1134096189.html

В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходит

В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходит - РИА Новости Крым, 10.01.2024

В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходит

Власти Севастополя в ответ на жалобы жителей готовы скорректировать измененную ранее схему движения общественного транспорта, которая была утверждена перед... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T19:31

2024-01-10T19:31

2024-01-10T19:31

севастополь

транспорт

общественный транспорт

павел иено

правительство севастополя

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133164249_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_7124d92084d7ac7f9b0f2bde6a0b1535.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Власти Севастополя в ответ на жалобы жителей готовы скорректировать измененную ранее схему движения общественного транспорта, которая была утверждена перед новым годом – мониторинговая комиссия для принятия новых решений начнет работу в четверг, 11 января. Об этом журналистам сообщил и.о. замгубернатора, экс-директор дептранса Павел Иено.Изменения в маршрутную сеть общественного транспорта Севастополя вступили в силу с 1 января 2024 года. В результате из 111 автобусных маршрутов отменили четыре, а в шести поменяли схемы движения. Увеличилось число тех, на которых необходима пересадка, на некоторых поменялись интервалы движения машин.В дептрансе нововведения назвали незначительными. С этим оказались не согласны жители ряда микрорайонов. Они продолжают засыпать власти жалобами, в том числе в соцсетях, называя происходящее не очень удачным экспериментом для зимы.В своих обращениях люди требуют вернуть отмененные "беспересадочные" дальние маршруты, в частности из Балаклавы. А также прежнее расписание ряда автобусов, поскольку с новым проблемно уезжать утром на работу вовремя и в принципе уехать вечером на домой Северную строну ввиду отсутствия транспорта и непредсказуемости движения катеров.Жалуются и на так называемую "бесшовную пересадку", которая бесплатна не для всех, а лишь для владельцев транспортной карты (единая городская карта Севастополя – ЕГКС).По мнению Иено, недовольство жителей связано с тем, что "большинство просто не готовы к тому, что поменялось расписание".При этом он заверил, что все предложения граждан будут учтены и, если убедить их в том, что принятые изменения сделают работу общественного транспорта эффективнее, не удастся – действующие схемы движения опять частично поменяют.По его словам, уже на следующей неделе "рабочая группа департамента транспорта непосредственно выйдет на место, проверит работу на каждом маршруте и отработает каждый проблемный вопрос".Также Иено объяснил праздниками возможное отсутствие на линиях в первые дни января заявленного числа автобусов. И отметил, что отследить количество транспорта на том или ином маршруте в Севастополе в приложении "Умный транспорт" теперь нельзя.Он напомнил, что изменения схемы движения автобусов были приняты с целью исключить дублирование маршрутов и увеличить провозную способность сети. И подчеркнул, что по каждому отмененному маршруту предложены альтернативы, а на всех, независимо от того, город это или пригород, действует теперь единый тариф на проезд – 30 рублей (24 по карте ЕГКС).В департаменте призвали жителей города оставлять свои пожелания относительно работы общественного транспорта в личных сообщениях в группе дептранса в соцсети "ВКонтакте".О том, что в Севастополе изменят схемы маршрутов общественного транспорта и условия пользования картой проезда в связи с ростом пассажиропотока говорилось в июне 2023 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников В Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматика

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, общественный транспорт, павел иено, правительство севастополя, новости крыма, крым