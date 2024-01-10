https://crimea.ria.ru/20240110/v-sevastopole-mogut-opyat-izmenit-rabotu-avtobusov-chto-proiskhodit-1134096189.html
В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходит
В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходит - РИА Новости Крым, 10.01.2024
В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходит
Власти Севастополя в ответ на жалобы жителей готовы скорректировать измененную ранее схему движения общественного транспорта, которая была утверждена перед... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T19:31
2024-01-10T19:31
2024-01-10T19:31
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транспорт
общественный транспорт
павел иено
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Власти Севастополя в ответ на жалобы жителей готовы скорректировать измененную ранее схему движения общественного транспорта, которая была утверждена перед новым годом – мониторинговая комиссия для принятия новых решений начнет работу в четверг, 11 января. Об этом журналистам сообщил и.о. замгубернатора, экс-директор дептранса Павел Иено.Изменения в маршрутную сеть общественного транспорта Севастополя вступили в силу с 1 января 2024 года. В результате из 111 автобусных маршрутов отменили четыре, а в шести поменяли схемы движения. Увеличилось число тех, на которых необходима пересадка, на некоторых поменялись интервалы движения машин.В дептрансе нововведения назвали незначительными. С этим оказались не согласны жители ряда микрорайонов. Они продолжают засыпать власти жалобами, в том числе в соцсетях, называя происходящее не очень удачным экспериментом для зимы.В своих обращениях люди требуют вернуть отмененные "беспересадочные" дальние маршруты, в частности из Балаклавы. А также прежнее расписание ряда автобусов, поскольку с новым проблемно уезжать утром на работу вовремя и в принципе уехать вечером на домой Северную строну ввиду отсутствия транспорта и непредсказуемости движения катеров.Жалуются и на так называемую "бесшовную пересадку", которая бесплатна не для всех, а лишь для владельцев транспортной карты (единая городская карта Севастополя – ЕГКС).По мнению Иено, недовольство жителей связано с тем, что "большинство просто не готовы к тому, что поменялось расписание".При этом он заверил, что все предложения граждан будут учтены и, если убедить их в том, что принятые изменения сделают работу общественного транспорта эффективнее, не удастся – действующие схемы движения опять частично поменяют.По его словам, уже на следующей неделе "рабочая группа департамента транспорта непосредственно выйдет на место, проверит работу на каждом маршруте и отработает каждый проблемный вопрос".Также Иено объяснил праздниками возможное отсутствие на линиях в первые дни января заявленного числа автобусов. И отметил, что отследить количество транспорта на том или ином маршруте в Севастополе в приложении "Умный транспорт" теперь нельзя.Он напомнил, что изменения схемы движения автобусов были приняты с целью исключить дублирование маршрутов и увеличить провозную способность сети. И подчеркнул, что по каждому отмененному маршруту предложены альтернативы, а на всех, независимо от того, город это или пригород, действует теперь единый тариф на проезд – 30 рублей (24 по карте ЕГКС).В департаменте призвали жителей города оставлять свои пожелания относительно работы общественного транспорта в личных сообщениях в группе дептранса в соцсети "ВКонтакте".О том, что в Севастополе изменят схемы маршрутов общественного транспорта и условия пользования картой проезда в связи с ростом пассажиропотока говорилось в июне 2023 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников В Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматика
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, павел иено, правительство севастополя, новости крыма, крым
В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходит
В Севастополе по требованию жителей могут изменить схему движения общественного транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Власти Севастополя в ответ на жалобы жителей готовы скорректировать измененную ранее схему движения общественного транспорта, которая была утверждена перед новым годом – мониторинговая комиссия для принятия новых решений начнет работу в четверг, 11 января. Об этом журналистам сообщил и.о. замгубернатора, экс-директор дептранса Павел Иено.
Изменения в маршрутную сеть общественного транспорта Севастополя вступили в силу с 1 января 2024 года. В результате из 111 автобусных маршрутов отменили четыре, а в шести поменяли схемы движения. Увеличилось число тех, на которых необходима пересадка, на некоторых поменялись интервалы движения машин.
В дептрансе нововведения назвали незначительными. С этим оказались не согласны жители ряда микрорайонов. Они продолжают засыпать власти жалобами, в том числе в соцсетях, называя происходящее не очень удачным экспериментом для зимы.
В своих обращениях люди требуют вернуть отмененные "беспересадочные" дальние маршруты, в частности из Балаклавы. А также прежнее расписание ряда автобусов, поскольку с новым проблемно уезжать утром на работу вовремя и в принципе уехать вечером на домой Северную строну ввиду отсутствия транспорта и непредсказуемости движения катеров.
Жалуются и на так называемую "бесшовную пересадку", которая бесплатна не для всех, а лишь для владельцев транспортной карты (единая городская карта Севастополя – ЕГКС).
"Система пересадок доступна при использовании карт ЕГКС… То есть за наличку ездить на автобусах дороже чем на заправить авто", – поделился расчетами пользователь Олег Галушко на странице дептранса Севастополя в ВК.
По мнению Иено, недовольство жителей связано с тем, что "большинство просто не готовы к тому, что поменялось расписание".
При этом он заверил, что все предложения граждан будут учтены и, если убедить их в том, что принятые изменения сделают работу общественного транспорта эффективнее, не удастся – действующие схемы движения опять частично поменяют.
"Получаем сейчас массу обращений. Ни одно не останется без внимания. У нас работает мониторинговая группа в департаменте транспорта. Мы будем не просто их систематизировать, но и по каждому принимать решение. Где-то, может быть, увеличим интервалы движения, где-то поменяем схему движения", – сказал Иено.
По его словам, уже на следующей неделе "рабочая группа департамента транспорта непосредственно выйдет на место, проверит работу на каждом маршруте и отработает каждый проблемный вопрос".
Также Иено объяснил праздниками возможное отсутствие на линиях в первые дни января заявленного числа автобусов. И отметил, что отследить количество транспорта на том или ином маршруте в Севастополе в приложении "Умный транспорт" теперь нельзя.
"У нас действует определенное положение, мы все-таки прифронтовой город, и данное приложение работает некорректно. Поэтому полагаться на эту информацию не надо. На каждой остановке размещен QR-код, по которому вы можете перейти на сайт ГКУ "Дирекция по развитию транспорта", где находится актуальное расписание", – заявил Иено.
Он напомнил, что изменения схемы движения автобусов были приняты с целью исключить дублирование маршрутов и увеличить провозную способность сети. И подчеркнул, что по каждому отмененному маршруту предложены альтернативы, а на всех, независимо от того, город это или пригород, действует теперь единый тариф на проезд – 30 рублей (24 по карте ЕГКС).
"Маршрутную сеть в нашем городе необходимо строить по принципу широких связей. Мы не уйдем от пересадочных узлов", – заключил представитель правительства города.
В департаменте призвали жителей города оставлять свои пожелания относительно работы общественного транспорта в личных сообщениях в группе дептранса в соцсети "ВКонтакте".
О том, что в Севастополе изменят схемы маршрутов общественного транспорта
и условия пользования картой проезда в связи с ростом пассажиропотока говорилось в июне 2023 года.
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