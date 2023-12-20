https://crimea.ria.ru/20231220/osteregaytes-qr-kodov-ekspert-rasskazal-o-novykh-ulovkakh-moshennikov-1133636953.html

Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников

Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников

Мошенники стали использовать QR-коды для похищения с мобильных телефонов личных данных и денег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T08:52

2023-12-20T08:52

2023-12-20T08:52

юрий артамонов

радио "спутник в крыму"

общество

цифровая безопасность

совет эксперта

мнения

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Мошенники стали использовать QR-коды для похищения с мобильных телефонов личных данных и денег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов и дал совет, как себя обезопасить.По его словам, мошенники стали использовать два новых способа обмана. В первом случае это объявления, "которые могут висеть где угодно и продавать что угодно, при этом в них указан QR-код для контакта", рассказал эксперт."QR-код дает вам вредоносную ссылку, вы по ней переходите и попадаете на мошеннический сайт либо заражаете свое устройство каким-то вирусом", – пояснил Артамонов.Второй способ обмана еще более простой. Мошенники заклеивают своими QR-кодами те, которые имеются повсеместно для оплаты товаров и услуг: в кафе, на автопарковках и прочих общественных местах."В лучшем случае ваша оплата уйдет не туда. В худшем, перейдя по ссылке в QR-коде, вы можете либо потерять свои аккаунты, которые у вас есть в телефоне, либо заразить свой телефон вирусом. Поэтому очень скрупулезно смотрим на такие QR-коды, а лучше по ним вообще не переходить", – предупреждает эксперт.Возможно лишь одно исключение, добавил он. Это тот случай, когда QR-код формируется в магазине прямо на экране монитора "магазинного же компьютера" – непосредственно перед оплатой вами заказа, сказал Артамонов.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаОператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенникаТелефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий артамонов, общество, цифровая безопасность, совет эксперта, мнения, мошенничество