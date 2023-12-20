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Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников
Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников
Мошенники стали использовать QR-коды для похищения с мобильных телефонов личных данных и денег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T08:52
2023-12-20T08:52
юрий артамонов
радио "спутник в крыму"
общество
цифровая безопасность
совет эксперта
мнения
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Мошенники стали использовать QR-коды для похищения с мобильных телефонов личных данных и денег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов и дал совет, как себя обезопасить.По его словам, мошенники стали использовать два новых способа обмана. В первом случае это объявления, "которые могут висеть где угодно и продавать что угодно, при этом в них указан QR-код для контакта", рассказал эксперт."QR-код дает вам вредоносную ссылку, вы по ней переходите и попадаете на мошеннический сайт либо заражаете свое устройство каким-то вирусом", – пояснил Артамонов.Второй способ обмана еще более простой. Мошенники заклеивают своими QR-кодами те, которые имеются повсеместно для оплаты товаров и услуг: в кафе, на автопарковках и прочих общественных местах."В лучшем случае ваша оплата уйдет не туда. В худшем, перейдя по ссылке в QR-коде, вы можете либо потерять свои аккаунты, которые у вас есть в телефоне, либо заразить свой телефон вирусом. Поэтому очень скрупулезно смотрим на такие QR-коды, а лучше по ним вообще не переходить", – предупреждает эксперт.Возможно лишь одно исключение, добавил он. Это тот случай, когда QR-код формируется в магазине прямо на экране монитора "магазинного же компьютера" – непосредственно перед оплатой вами заказа, сказал Артамонов.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаОператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенникаТелефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге
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РИА Новости Крым
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96
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60
юрий артамонов, общество, цифровая безопасность, совет эксперта, мнения, мошенничество
Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников

Мошенники используют QR-коды для кражи данных и денег из мобильного телефона – эксперт

08:52 20.12.2023
 
© Дмитрий МакеевСканирование QR-кода
Сканирование QR-кода
© Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Мошенники стали использовать QR-коды для похищения с мобильных телефонов личных данных и денег. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов и дал совет, как себя обезопасить.
По его словам, мошенники стали использовать два новых способа обмана. В первом случае это объявления, "которые могут висеть где угодно и продавать что угодно, при этом в них указан QR-код для контакта", рассказал эксперт.
"QR-код дает вам вредоносную ссылку, вы по ней переходите и попадаете на мошеннический сайт либо заражаете свое устройство каким-то вирусом", – пояснил Артамонов.
Второй способ обмана еще более простой. Мошенники заклеивают своими QR-кодами те, которые имеются повсеместно для оплаты товаров и услуг: в кафе, на автопарковках и прочих общественных местах.
"В лучшем случае ваша оплата уйдет не туда. В худшем, перейдя по ссылке в QR-коде, вы можете либо потерять свои аккаунты, которые у вас есть в телефоне, либо заразить свой телефон вирусом. Поэтому очень скрупулезно смотрим на такие QR-коды, а лучше по ним вообще не переходить", – предупреждает эксперт.
Возможно лишь одно исключение, добавил он. Это тот случай, когда QR-код формируется в магазине прямо на экране монитора "магазинного же компьютера" – непосредственно перед оплатой вами заказа, сказал Артамонов.
"То есть он формируется приложением, которое работает в самом магазине. В этом случае мошенник уже не сможет подменить его и не сможет эту бумажечку переклеить. На столбе, на стенде, подставочке – везде, где человек может сам свой QR-код налепить, этим мы не пользуемся", – заключил эксперт.
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Радио "Спутник в Крыму"Юрий АртамоновОбществоЦифровая безопасностьСовет экспертаМненияМошенничество
 
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