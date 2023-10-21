https://crimea.ria.ru/20231021/operator-svyazi-oshtrafovan-na-polmilliona-za-propusk-zvonka-moshennika-1132221005.html

Оператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника

Оператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Оператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника

В Крыму оператор связи оштрафован за пропуск вызова с подменного телефонного номера. Мошенники, которые использовали нумерацию, соответствующую российской... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T07:03

2023-10-21T07:03

2023-10-21T07:03

мошенничество

новости крыма

прокуратура республики крым

происшествия

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телефон

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Крыму оператор связи оштрафован за пропуск вызова с подменного телефонного номера. Мошенники, которые использовали нумерацию, соответствующую российской системе, похитители у местного жителя 262 тыс. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Уточнено, что один из операторов связи пропустил в свою сеть соединение с территории другого государства, мошенники использовали подменный телефонный номер, нумерация которого соответствовала российской системе.Как отметили в ведомстве, с помощью данного телефонного звонка у местного жителя были похищены денежные средства в размере более 262 тыс. рублей.Размер штрафа составил 500 тысяч рублей, кроме того, на 50 тыс. рублей оштрафовано должностное лицо.Ранее крымские правоохранители в очередной раз зафиксировали случаи мошенничества, всего жители региона отдали аферистам более 14,5 миллионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема: мошенники переводят людям деньги и оформляют микрозаймКрымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенниковНа капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, штрафы, телефон, деньги