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Оператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника
Оператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Оператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника
В Крыму оператор связи оштрафован за пропуск вызова с подменного телефонного номера. Мошенники, которые использовали нумерацию, соответствующую российской... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T07:03
2023-10-21T07:03
2023-10-21T07:03
мошенничество
новости крыма
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Крыму оператор связи оштрафован за пропуск вызова с подменного телефонного номера. Мошенники, которые использовали нумерацию, соответствующую российской системе, похитители у местного жителя 262 тыс. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Уточнено, что один из операторов связи пропустил в свою сеть соединение с территории другого государства, мошенники использовали подменный телефонный номер, нумерация которого соответствовала российской системе.Как отметили в ведомстве, с помощью данного телефонного звонка у местного жителя были похищены денежные средства в размере более 262 тыс. рублей.Размер штрафа составил 500 тысяч рублей, кроме того, на 50 тыс. рублей оштрафовано должностное лицо.Ранее крымские правоохранители в очередной раз зафиксировали случаи мошенничества, всего жители региона отдали аферистам более 14,5 миллионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема: мошенники переводят людям деньги и оформляют микрозаймКрымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенниковНа капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей
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мошенничество, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, штрафы, телефон, деньги
Оператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенника
В Крыму оператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск вызова с подменного номера
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Крыму оператор связи оштрафован за пропуск вызова с подменного телефонного номера. Мошенники, которые использовали нумерацию, соответствующую российской системе, похитители у местного жителя 262 тыс. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Уточнено, что один из операторов связи пропустил в свою сеть соединение с территории другого государства, мошенники использовали подменный телефонный номер, нумерация которого соответствовала российской системе.
Как отметили в ведомстве, с помощью данного телефонного звонка у местного жителя были похищены денежные средства в размере более 262 тыс. рублей.
"Прокуратура возбудила в отношении оператора телефонной связи, а также ответственного должностного лица организации дела об административных правонарушениях по факту неисполнения оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации", – говорится в сообщении прокуратуры.
Размер штрафа составил 500 тысяч рублей, кроме того, на 50 тыс. рублей оштрафовано должностное лицо.
Ранее крымские правоохранители в очередной раз зафиксировали случаи мошенничества
, всего жители региона отдали аферистам более 14,5 миллионов.
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