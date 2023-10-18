https://crimea.ria.ru/20231018/krymchanki-poteryali-55-mln-rubley-pri-pokupke-kvartir-u-moshennikov-1132167055.html

Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников

Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников

Трое жительниц Крыма потеряли 5,5 млн рублей, став жертвами мошенников при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме в Севастополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T12:09

2023-10-18T12:09

2023-10-18T12:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Трое жительниц Крыма потеряли 5,5 млн рублей, став жертвами мошенников при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Как показала прокурорская проверка, четырехэтажный многоквартирный дом под номером 16Б возводится на ул. Камышовое шоссе. В 2022 году в интернете появились объявления о продаже в нем квартир-студий. Предложением заинтересовались две женщины из Симферополя и одна из Севастополя.Вскоре все трое заключили предварительные договоры купли-продажи. За полтора года – с января 2022 года по август 2023 года – они успели сделать несколько выплат на общую сумму 5,5 млн рублей.Все деньги забрали мошенники, которые, как выяснилось позже, не имели к дому никакого отношения.Более того, как установило надзорное ведомство, сам дом возводится незаконно: земельный участок, на котором он находится, предназначен для индивидуального жилищного строительства. Следовательно, реальной возможности оформления в нем квартир в собственность нет.По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы направлены в районный следственный отдел полиции. Ход и результаты расследования дела на контроле прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор суда В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, прокуратура города севастополя, новости крыма, мошенничество, долевое строительство, закон и право