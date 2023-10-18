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Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников
Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников
Трое жительниц Крыма потеряли 5,5 млн рублей, став жертвами мошенников при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме в Севастополе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T12:09
2023-10-18T12:09
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новости крыма
мошенничество
долевое строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Трое жительниц Крыма потеряли 5,5 млн рублей, став жертвами мошенников при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Как показала прокурорская проверка, четырехэтажный многоквартирный дом под номером 16Б возводится на ул. Камышовое шоссе. В 2022 году в интернете появились объявления о продаже в нем квартир-студий. Предложением заинтересовались две женщины из Симферополя и одна из Севастополя.Вскоре все трое заключили предварительные договоры купли-продажи. За полтора года – с января 2022 года по август 2023 года – они успели сделать несколько выплат на общую сумму 5,5 млн рублей.Все деньги забрали мошенники, которые, как выяснилось позже, не имели к дому никакого отношения.Более того, как установило надзорное ведомство, сам дом возводится незаконно: земельный участок, на котором он находится, предназначен для индивидуального жилищного строительства. Следовательно, реальной возможности оформления в нем квартир в собственность нет.По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы направлены в районный следственный отдел полиции. Ход и результаты расследования дела на контроле прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор суда В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, крым, прокуратура города севастополя, новости крыма, мошенничество, долевое строительство, закон и право
Крымчанки потеряли 5,5 млн рублей при покупке квартир у мошенников

В Крыму мошенники обманули покупателей жилья в незаконном МКД на 5,5 млн

12:09 18.10.2023
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе мошенники обманули покупателей жилья в незаконном МКД на 5,5 млн рублей
В Севастополе мошенники обманули покупателей жилья в незаконном МКД на 5,5 млн рублей
© Прокуратура Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Трое жительниц Крыма потеряли 5,5 млн рублей, став жертвами мошенников при покупке жилья в строящемся многоквартирном доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как показала прокурорская проверка, четырехэтажный многоквартирный дом под номером 16Б возводится на ул. Камышовое шоссе. В 2022 году в интернете появились объявления о продаже в нем квартир-студий. Предложением заинтересовались две женщины из Симферополя и одна из Севастополя.
Вскоре все трое заключили предварительные договоры купли-продажи. За полтора года – с января 2022 года по август 2023 года – они успели сделать несколько выплат на общую сумму 5,5 млн рублей.
Все деньги забрали мошенники, которые, как выяснилось позже, не имели к дому никакого отношения.
"Лицо, заключавшее договоры, не являлось собственником объекта либо его представителем, исполнить взятые на себя обязательства перед покупателями не намеревалось, денежными средствами потерпевших распорядилось по своему усмотрению", – рассказали в прокуратуре.
Более того, как установило надзорное ведомство, сам дом возводится незаконно: земельный участок, на котором он находится, предназначен для индивидуального жилищного строительства. Следовательно, реальной возможности оформления в нем квартир в собственность нет.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы направлены в районный следственный отдел полиции. Ход и результаты расследования дела на контроле прокуратуры.
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СевастопольКрымПрокуратура города СевастополяНовости КрымаМошенничествоДолевое строительствоЗакон и право
 
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