https://crimea.ria.ru/20230904/v-sevastopole-zastroyschik-obmanul-payschikov-na-21-million-rubley-1131150160.html
В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей
В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей - РИА Новости Крым, 04.09.2023
В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей
В Севастополе жилищно-строительный кооператив обманул пайщиков на 21 млн рублей при возведении многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T13:55
2023-09-04T13:55
2023-09-04T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе жилищно-строительный кооператив обманул пайщиков на 21 млн рублей при возведении многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Как установили правоохранители, ЖСК "Романсеро" два года подряд получал взносы по договору с гражданами о совместном паевом участии в строительстве жилого многоквартирного дома на улице Горпищенко. Всего за 2021 и 2022 годы люди перевели свыше 21 млн рублей. При этом деньги перечислялись на расчетные счета другого юридического лица.Отмечается, что речь идет о статье УК РФ о привлечении в особо крупном размере денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома в нарушение требований законодательства России.Кроме того, ранее возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве путем двойных продаж помещений в этом же строящемся доме, добавили в прокуратуре. Ход и результаты расследования дел на контроле надзорного ведомства.Ранее прокуратура Севастополя занялась делом о липовых договорах ЖСК "Корабел" с пайщиками. Читайте также на РИА Новости Крым:СК начал проверку из-за двойной продажи квартир в СевастополеМошенники в Севастополе заключали липовые договоры с пайщикамиТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, новости крыма, общество, незаконное строительство
В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей
В Севастополе строительный кооператив обманул пайщиков на 21 миллион рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе жилищно-строительный кооператив обманул пайщиков на 21 млн рублей при возведении многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как установили правоохранители, ЖСК "Романсеро" два года подряд получал взносы по договору с гражданами о совместном паевом участии в строительстве жилого многоквартирного дома на улице Горпищенко. Всего за 2021 и 2022 годы люди перевели свыше 21 млн рублей. При этом деньги перечислялись на расчетные счета другого юридического лица.
"Прокуратура района направила материалы проверки по данному факту в следственный орган. По результатам их рассмотрения следственный отдел ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбудил уголовное дело", – говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о статье УК РФ о привлечении в особо крупном размере денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома в нарушение требований законодательства России.
Кроме того, ранее возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве путем двойных продаж помещений в этом же строящемся доме, добавили в прокуратуре. Ход и результаты расследования дел на контроле надзорного ведомства.
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