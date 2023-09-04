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В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей
В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей - РИА Новости Крым, 04.09.2023
В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей
В Севастополе жилищно-строительный кооператив обманул пайщиков на 21 млн рублей при возведении многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T13:55
2023-09-04T13:55
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
новости крыма
общество
незаконное строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе жилищно-строительный кооператив обманул пайщиков на 21 млн рублей при возведении многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Как установили правоохранители, ЖСК "Романсеро" два года подряд получал взносы по договору с гражданами о совместном паевом участии в строительстве жилого многоквартирного дома на улице Горпищенко. Всего за 2021 и 2022 годы люди перевели свыше 21 млн рублей. При этом деньги перечислялись на расчетные счета другого юридического лица.Отмечается, что речь идет о статье УК РФ о привлечении в особо крупном размере денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома в нарушение требований законодательства России.Кроме того, ранее возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве путем двойных продаж помещений в этом же строящемся доме, добавили в прокуратуре. Ход и результаты расследования дел на контроле надзорного ведомства.Ранее прокуратура Севастополя занялась делом о липовых договорах ЖСК "Корабел" с пайщиками. Читайте также на РИА Новости Крым:СК начал проверку из-за двойной продажи квартир в СевастополеМошенники в Севастополе заключали липовые договоры с пайщикамиТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, новости крыма, общество, незаконное строительство
В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей

В Севастополе строительный кооператив обманул пайщиков на 21 миллион рублей

13:55 04.09.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяВ Севастополе строительный кооператив обманул пайщиков на 21 миллион рублей
В Севастополе строительный кооператив обманул пайщиков на 21 миллион рублей
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе жилищно-строительный кооператив обманул пайщиков на 21 млн рублей при возведении многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как установили правоохранители, ЖСК "Романсеро" два года подряд получал взносы по договору с гражданами о совместном паевом участии в строительстве жилого многоквартирного дома на улице Горпищенко. Всего за 2021 и 2022 годы люди перевели свыше 21 млн рублей. При этом деньги перечислялись на расчетные счета другого юридического лица.
"Прокуратура района направила материалы проверки по данному факту в следственный орган. По результатам их рассмотрения следственный отдел ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбудил уголовное дело", – говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о статье УК РФ о привлечении в особо крупном размере денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома в нарушение требований законодательства России.
Кроме того, ранее возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве путем двойных продаж помещений в этом же строящемся доме, добавили в прокуратуре. Ход и результаты расследования дел на контроле надзорного ведомства.
Ранее прокуратура Севастополя занялась делом о липовых договорах ЖСК "Корабел" с пайщиками.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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СевастопольПрокуратура города СевастополяПроисшествияНовости КрымаОбществоНезаконное строительство
 
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