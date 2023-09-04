https://crimea.ria.ru/20230904/v-sevastopole-zastroyschik-obmanul-payschikov-na-21-million-rubley-1131150160.html

В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей

В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей - РИА Новости Крым, 04.09.2023

В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей

В Севастополе жилищно-строительный кооператив обманул пайщиков на 21 млн рублей при возведении многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело. Об этом... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T13:55

2023-09-04T13:55

2023-09-04T13:55

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

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незаконное строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе жилищно-строительный кооператив обманул пайщиков на 21 млн рублей при возведении многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Как установили правоохранители, ЖСК "Романсеро" два года подряд получал взносы по договору с гражданами о совместном паевом участии в строительстве жилого многоквартирного дома на улице Горпищенко. Всего за 2021 и 2022 годы люди перевели свыше 21 млн рублей. При этом деньги перечислялись на расчетные счета другого юридического лица.Отмечается, что речь идет о статье УК РФ о привлечении в особо крупном размере денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома в нарушение требований законодательства России.Кроме того, ранее возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве путем двойных продаж помещений в этом же строящемся доме, добавили в прокуратуре. Ход и результаты расследования дел на контроле надзорного ведомства.Ранее прокуратура Севастополя занялась делом о липовых договорах ЖСК "Корабел" с пайщиками. Читайте также на РИА Новости Крым:СК начал проверку из-за двойной продажи квартир в СевастополеМошенники в Севастополе заключали липовые договоры с пайщикамиТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, новости крыма, общество, незаконное строительство