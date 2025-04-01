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Каким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС

Каким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Каким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС

Апрель в Крыму ожидается на два градуса теплее климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T08:33

2025-04-01T08:33

2025-04-01T08:33

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Апрель в Крыму ожидается на два градуса теплее климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.И напомнил, что в среднем месячная температура апреля в норме для Симферополя – ночная +4,8 градуса, дневная +16,3.При этом абсолютный максимум температуры воздуха в апреле принадлежит 1975 году, тогда в Симферополе в один из апрельских дней столбик термометра показывал +31,5, а в 1931 году в Крыму наблюдались в апреле 11-градусные морозы, напомнил Тишковец.Говоря о количестве осадков, которые ожидаются в апреле, эксперт отметил, что "небесной влаги выпадет количество, которое близко к нормальным показателям". Если и будет недобор по осадкам, то он составит всего лишь не более 10%, заверил он.Напомним, в марте в Крыму наблюдались аномально теплые дни. Так, 12 марта был установлен абсолютный температурный рекорд, составивший +19,5 градуса. 14 марта в Крыму столбики термометров штурмовали отметку +20 градусов, что стало претензией на повтор рекорда 1923 года, когда в этот день температура воздуха была +19,9 градуса.При этом последний месяц зимы в этом году стал самым холодным в Крыму за последние 13 лет. Средняя температура воздуха в феврале составила 1,4 градуса мороза, что на три градуса ниже климатической нормы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожайТемпература выше нормы: в Крыму меняется климатУрожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидать

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