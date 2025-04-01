https://crimea.ria.ru/20250401/pervye-litsa-kryma-pozdravili-podrazdelenie-rossiya-segodnya-s-10-letiem-1145354753.html

Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием

Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравили Региональное подразделение медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T10:34

2025-04-01T10:34

2025-04-01T10:34

сергей аксенов

владимир константинов

риа новости крым

международная медиагруппа "россия сегодня"

крым

сми

журналистика

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145354202_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cea613962cf9ddd16190e8bfe21deead.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравили Региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с 10-летием, отметив его вклад в развитие российского полуострова.Он отметил, что органы власти в своей работе нередко опираются на материалы журналистов, в которых затрагиваются самые разные аспекты и проблемы. Это является успешным примером совместной работы.Глава республики поблагодарил команду регионального подразделения за труд, честность и объективность и выразил признательность гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву за принятое решение организовать работу Регионального подразделения в Крыму.Владимир Константинов отметил, что в парламенте Крыма с большим уважением относятся к труду коллектива Регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе."Здесь сформирован объективный взгляд на события, происходящие в республике, в стране, в мире", - подчеркнул он.Председатель Госсовета РК указал, что за 11 лет российский Крым прошел колоссальный созидательный путь и сделал рывок в развитии полуострова. В эту работу было вовлечено все крымское общество, включая журналистов подразделения медиагруппы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 лет10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравленияКиселев поздравил крымское подразделение "России сегодня" с 10-летием

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, владимир константинов, риа новости крым, международная медиагруппа "россия сегодня", крым, сми, журналистика, новости крыма