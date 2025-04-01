Рейтинг@Mail.ru
Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250401/pervye-litsa-kryma-pozdravili-podrazdelenie-rossiya-segodnya-s-10-letiem-1145354753.html
Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием
Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием
Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравили Региональное подразделение медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T10:34
2025-04-01T10:34
сергей аксенов
владимир константинов
риа новости крым
международная медиагруппа "россия сегодня"
крым
сми
журналистика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145354202_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cea613962cf9ddd16190e8bfe21deead.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравили Региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с 10-летием, отметив его вклад в развитие российского полуострова.Он отметил, что органы власти в своей работе нередко опираются на материалы журналистов, в которых затрагиваются самые разные аспекты и проблемы. Это является успешным примером совместной работы.Глава республики поблагодарил команду регионального подразделения за труд, честность и объективность и выразил признательность гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву за принятое решение организовать работу Регионального подразделения в Крыму.Владимир Константинов отметил, что в парламенте Крыма с большим уважением относятся к труду коллектива Регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе."Здесь сформирован объективный взгляд на события, происходящие в республике, в стране, в мире", - подчеркнул он.Председатель Госсовета РК указал, что за 11 лет российский Крым прошел колоссальный созидательный путь и сделал рывок в развитии полуострова. В эту работу было вовлечено все крымское общество, включая журналистов подразделения медиагруппы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 лет10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравленияКиселев поздравил крымское подразделение "России сегодня" с 10-летием
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145354202_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_f38925145b1942182ec025eebd4f2d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, владимир константинов, риа новости крым, международная медиагруппа "россия сегодня", крым, сми, журналистика, новости крыма
Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием

Аксенов и Константинов поздравили крымское подразделение "Россия сегодня" с 10-летием

10:34 01.04.2025
 
© РИА Новости КрымГлава Крыма Сергей Аксенов поздравил региональное подразделение Международной медиагруппы в г. Симферополь с 10-летием
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил региональное подразделение Международной медиагруппы в г. Симферополь с 10-летием - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравили Региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с 10-летием, отметив его вклад в развитие российского полуострова.
"Десять лет назад было образовано Региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе. За эти годы коллектив агентства внес заметный вклад в формирование республиканской информационной повестки, активно участвовал в общественной жизни, объективно и достоверно освещал важные события в жизни Крыма", - написал в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.
Он отметил, что органы власти в своей работе нередко опираются на материалы журналистов, в которых затрагиваются самые разные аспекты и проблемы. Это является успешным примером совместной работы.
Глава республики поблагодарил команду регионального подразделения за труд, честность и объективность и выразил признательность гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву за принятое решение организовать работу Регионального подразделения в Крыму.
"РИА Новости – одно из ведущих информационных агентств в стране, и РИА Новости Крым достойно представляют головной офис в республике", - добавил Аксенов.
Владимир Константинов отметил, что в парламенте Крыма с большим уважением относятся к труду коллектива Регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
"Здесь сформирован объективный взгляд на события, происходящие в республике, в стране, в мире", - подчеркнул он.
Председатель Госсовета РК указал, что за 11 лет российский Крым прошел колоссальный созидательный путь и сделал рывок в развитии полуострова. В эту работу было вовлечено все крымское общество, включая журналистов подразделения медиагруппы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 лет
10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравления
Киселев поздравил крымское подразделение "России сегодня" с 10-летием
 
Сергей АксеновВладимир КонстантиновРИА Новости КрымМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"КрымСМИЖурналистикаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10Почти 10 тысяч крымчан заболели ОРВИ и гриппом за неделю
10:46Рассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в Крыму
10:34Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием
10:28В Симферополе отремонтируют 13 улиц – опубликован список
10:23Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719
10:08В Крыму простились с защитником Родины Константином Цветаевым
10:03В Крыму будут судить педофила-рецидивиста за переписку с 9-летней
09:40Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине
09:14Крымский мост сейчас: оперативные данные об очередях
09:04Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда
08:37Выросло число пострадавших при ударе по центру Горловки
08:33Каким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС
08:12В Севастополе остановили паром
07:59Сделка по Украине: новые заявления Трампа
07:38В Крыму вакантных мест больше безработных - каких специалистов не хватает
07:2412 человек ранены при ударе ВСУ по автобусу в Горловке
06:55Землетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС России
06:37Евпатория и пригород на несколько дней останутся без воды
06:22От России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД Китая
06:01Повышение пенсий и ипотека во "вторичке": что ждет россиян в апреле
Лента новостейМолния