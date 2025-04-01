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Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием
Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием
Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравили Региональное подразделение медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T10:34
2025-04-01T10:34
2025-04-01T10:34
сергей аксенов
владимир константинов
риа новости крым
международная медиагруппа "россия сегодня"
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журналистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравили Региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с 10-летием, отметив его вклад в развитие российского полуострова.Он отметил, что органы власти в своей работе нередко опираются на материалы журналистов, в которых затрагиваются самые разные аспекты и проблемы. Это является успешным примером совместной работы.Глава республики поблагодарил команду регионального подразделения за труд, честность и объективность и выразил признательность гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву за принятое решение организовать работу Регионального подразделения в Крыму.Владимир Константинов отметил, что в парламенте Крыма с большим уважением относятся к труду коллектива Регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе."Здесь сформирован объективный взгляд на события, происходящие в республике, в стране, в мире", - подчеркнул он.Председатель Госсовета РК указал, что за 11 лет российский Крым прошел колоссальный созидательный путь и сделал рывок в развитии полуострова. В эту работу было вовлечено все крымское общество, включая журналистов подразделения медиагруппы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше, чем новости: подразделению "Россия сегодня" в Крыму 10 лет10 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравленияКиселев поздравил крымское подразделение "России сегодня" с 10-летием
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, владимир константинов, риа новости крым, международная медиагруппа "россия сегодня", крым, сми, журналистика, новости крыма
Первые лица Крыма поздравили подразделение "Россия сегодня" с 10-летием
Аксенов и Константинов поздравили крымское подразделение "Россия сегодня" с 10-летием
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов поздравили Региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с 10-летием, отметив его вклад в развитие российского полуострова.
"Десять лет назад было образовано Региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе. За эти годы коллектив агентства внес заметный вклад в формирование республиканской информационной повестки, активно участвовал в общественной жизни, объективно и достоверно освещал важные события в жизни Крыма", - написал в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.
Он отметил, что органы власти в своей работе нередко опираются на материалы журналистов, в которых затрагиваются самые разные аспекты и проблемы. Это является успешным примером совместной работы.
Глава республики поблагодарил команду регионального подразделения за труд, честность и объективность и выразил признательность гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву за принятое решение организовать работу Регионального подразделения в Крыму.
"РИА Новости – одно из ведущих информационных агентств в стране, и РИА Новости Крым достойно представляют головной офис в республике", - добавил Аксенов.
Владимир Константинов отметил, что в парламенте Крыма с большим уважением относятся к труду коллектива Регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
"Здесь сформирован объективный взгляд на события, происходящие в республике, в стране, в мире", - подчеркнул он.
Председатель Госсовета РК указал, что за 11 лет российский Крым прошел колоссальный созидательный путь и сделал рывок в развитии полуострова. В эту работу было вовлечено все крымское общество, включая журналистов подразделения медиагруппы.
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