https://crimea.ria.ru/20250401/rassekrecheny-dokumenty-o-prestupleniyakh--fashistov-i-ikh-posobnikov-v-krymu-1145355105.html

Рассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в Крыму

Рассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в Крыму - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Рассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в Крыму

Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило архивные протоколы допросов коллаборантов, пособников фашистов из штаба "ГФП (Гехайме... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T10:46

2025-04-01T10:46

2025-04-01T10:46

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило архивные протоколы допросов коллаборантов, пособников фашистов из штаба "ГФП (Гехайме фельдполицай)-312", или тайной полевой полиции, действовавшей в Херсонской области, а позже в Крыму в 1943 году.Материалы опубликованы в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" с целью увековечивания памяти жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны, к 80-летию Великой Победы, отметили в ведомстве.Среди рассекреченных архивов – протокол от 17 декабря 1958 года за подписью сотрудников Управления КГБ по Краснодарскому краю.В документе указаны показания, которые на месте преступления дают Альфред Михельсон и Александр Василенко – члены картельного органа и участники расстрела советских парашютистов. В июле 1943 года на них была совершена облава в районе села Верхние Серогозы Херсонской области, где находился штаб "ГФП-312".Расправу произвели возле кургана, в ста метрах от дороги, ведущей к селу Веселое. Как показал следователям местный житель Николай Терещенко, которому на тот момент было 14 лет, "на облаву ездили немецкие каратели и их пособники".В 1945 году у кургана были найдены останки расстрелянных людей, их перенесли в центр села и захоронили в братской могиле, над которой воздвигли памятник.Как показал на допросе Николай Кузьменко (1923 г.р, украинец, гр. СССР), добровольно поступивший на службу ГФП-312, летом 1943 года в поимке советских парашютистов принимали участие все сотрудники этого карательного органа, а также полицейские трех участков.По его словам, десантников было шестеро, троих каратели убили на месте, а еще троих взяли в плен, жестоко пытали, после чего расстреляли.По свидетельству Кузьменко, в начале июля 1943 года штаб "ГФП-312" переехал в Крым и разместился в городе Феодосия в здании школы, которая находилась около еврейской синагоги.В частности, он рассказал о пытках двоих мужчин и одной молодой женщины, которые были привезены в штаб, а после расстреляны.В УФСБ по Крыму и Севастополю утонили, что на краснодарском судебном процессе, который проходил в марте 1959 года, к высшей мере наказания были приговорены шестеро коллаборационистов: В.П. Дубогрей, З.Н. Оленченко, В.С. Зуб, А.Г. Михельсон, В.А. Круглов и А.М. Василенко."По показаниям бывших коллаборационистов, содержащихся в деле, можно проследить, как в карательные органы на службу добровольно поступили несколько одиозных и впоследствии известных своей жестокостью и вероломством предателей – бывших граждан СССР и дезертиров из Красной Армии. Эти агенты тайной полевой полиции нацистов активно проявили себя в борьбе против партизанского движения и патриотического подполья, как краснодарцев, так и крымчан", – сказано в релизе ведомства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский Нюрнберг: по следам нацистских преступленийФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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