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ФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителей

ФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителей - РИА Новости Крым, 25.11.2024

ФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителей

Преступления украинских неонацистов в отношении мирного населения Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей фиксируются ежедневно и уже исчисляются РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T08:42

2024-11-25T08:42

2024-11-25T08:42

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новые регионы россии

мнения

неонацизм

украина

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уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Преступления украинских неонацистов в отношении мирного населения Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей фиксируются ежедневно и уже исчисляются многотомными уголовными делами. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал представитель УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Верешков."Каждый день с начала СВО на исторических российских территориях – Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных республиках работают мои коллеги из ФСБ и Следственного комитета Внутренних дел, и каждый день они документируют – снимают показания и делают осмотр всех мест, где совершались эти преступления (преступления неофашистов в отношении мирных граждан – ред.). <...> Все это в многотомных уголовных делах находится, которые в ближайшее время будут представлены не только на судебных процессах", – сказал Верешков.По словам представителя ФСБ, пособники киевского режима совершают преступления против мирного населения, начиная с 2014 года, хотя представители недружественных стран пытаются забыть об этом или не обращать на это внимание.При этом он выразил уверенность, что многие факты расследования преступлений неофашистов в отношении мирного населения Донбасса и Новороссии не будут храниться под грифом секретности, а будут опубликованы и продемонстрированы населению, подтверждая неминуемость наказания.Ранее ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров заявил в интервью РИА Новости, что без устранения киевского режима достичь цели по денацификации Украины невозможно.Президент России Владимир Путин неоднократно озвучивал условия по урегулированию конфликта на Украине. Они включают нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию, фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООННовые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободителиРоссия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин

новые регионы россии

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новые регионы россии, мнения, неонацизм, украина, новости, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, закон и право