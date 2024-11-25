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ФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителей - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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ФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителей
ФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителей - РИА Новости Крым, 25.11.2024
ФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителей
Преступления украинских неонацистов в отношении мирного населения Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей фиксируются ежедневно и уже исчисляются РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T08:42
2024-11-25T08:42
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новые регионы россии
мнения
неонацизм
украина
новости
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Преступления украинских неонацистов в отношении мирного населения Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей фиксируются ежедневно и уже исчисляются многотомными уголовными делами. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал представитель УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Верешков."Каждый день с начала СВО на исторических российских территориях – Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных республиках работают мои коллеги из ФСБ и Следственного комитета Внутренних дел, и каждый день они документируют – снимают показания и делают осмотр всех мест, где совершались эти преступления (преступления неофашистов в отношении мирных граждан – ред.). &lt;...&gt; Все это в многотомных уголовных делах находится, которые в ближайшее время будут представлены не только на судебных процессах", – сказал Верешков.По словам представителя ФСБ, пособники киевского режима совершают преступления против мирного населения, начиная с 2014 года, хотя представители недружественных стран пытаются забыть об этом или не обращать на это внимание.При этом он выразил уверенность, что многие факты расследования преступлений неофашистов в отношении мирного населения Донбасса и Новороссии не будут храниться под грифом секретности, а будут опубликованы и продемонстрированы населению, подтверждая неминуемость наказания.Ранее ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров заявил в интервью РИА Новости, что без устранения киевского режима достичь цели по денацификации Украины невозможно.Президент России Владимир Путин неоднократно озвучивал условия по урегулированию конфликта на Украине. Они включают нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию, фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООННовые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободителиРоссия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин
новые регионы россии
украина
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новые регионы россии, мнения, неонацизм, украина, новости, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, закон и право
ФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителей

Преступления ВСУ против мирных граждан зафиксированы в многотомных уголовных делах - ФСБ

08:42 25.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Преступления украинских неонацистов в отношении мирного населения Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей фиксируются ежедневно и уже исчисляются многотомными уголовными делами. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал представитель УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Верешков.
"Каждый день с начала СВО на исторических российских территориях – Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных республиках работают мои коллеги из ФСБ и Следственного комитета Внутренних дел, и каждый день они документируют – снимают показания и делают осмотр всех мест, где совершались эти преступления (преступления неофашистов в отношении мирных граждан – ред.). <...> Все это в многотомных уголовных делах находится, которые в ближайшее время будут представлены не только на судебных процессах", – сказал Верешков.
По словам представителя ФСБ, пособники киевского режима совершают преступления против мирного населения, начиная с 2014 года, хотя представители недружественных стран пытаются забыть об этом или не обращать на это внимание.

"Как в проекте "Без срока давности" (федеральный проект Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации – ред.)", так и сейчас мы понимаем, что данные преступления не имеют срока давности, и все, кто совершал их, как и в период Великой Отечественной войны, так и сейчас, с 2014 года на Донбассе и в ходе СВО, все украинские националисты будут найдены и осуждены, и неминуемо понесут наказание за все совершенные деяния", – подчеркнул Верешков.

При этом он выразил уверенность, что многие факты расследования преступлений неофашистов в отношении мирного населения Донбасса и Новороссии не будут храниться под грифом секретности, а будут опубликованы и продемонстрированы населению, подтверждая неминуемость наказания.
Ранее ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров заявил в интервью РИА Новости, что без устранения киевского режима достичь цели по денацификации Украины невозможно.
Президент России Владимир Путин неоднократно озвучивал условия по урегулированию конфликта на Украине. Они включают нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию, фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новые регионы РоссииМненияНеонацизмУкраинаНовостиУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЗакон и право
 
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