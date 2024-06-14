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Путин назвал условия мира и заявил о гарантиях для ВСУ

Путин назвал условия мира и заявил о гарантиях для ВСУ - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Путин назвал условия мира и заявил о гарантиях для ВСУ

Без участия России выйти на мирные решения по Украине невозможно, при этом Москва по прежнему готова к переговорам после отведения украинских войск с территории РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T14:26

2024-06-14T14:26

2024-06-14T14:31

владимир путин (политик)

россия

украина

переговоры

политика

конференция в швейцарии по украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Без участия России выйти на мирные решения по Украине невозможно, при этом Москва по прежнему готова к переговорам после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу, комментируя так называемый "мирный" саммит в Швейцарии.По его словам, конференция в Швейцарии по Украине является уловкой, чтобы "пустить дискуссию по ложному следу", поскольку без участия России и ответственного диалога с Москвой выйти на мирные решения на Украине и в целом по глобальной европейской безопасности невозможно."Затея легко читается: любыми средствами привлечь как можно большее количество государств и по итогам представить дело так, будто бы западные рецепты и правила разделяются всем международным сообществом, а значит и РФ должна им безоговорочно принять", - пояснил президент.В то же время Запад запрещает Киеву вести переговоры с РФ и при этом призывает Москву к переговорам, что "выглядит по-идиотски", ведь РФ от мирного диалога никогда не отказывалась, даже понимая все своеобразие юридической ситуации на Украине.В ситуации, когда исполнительная власть на Украине во главе с президентом Владимиром Зеленским утратила легитимность, полномочия главы государства в соответствии с конституцией переходят к спикеру Верховной рады, с которым Москва могла бы вести переговоры при наличии соответствующего желания в Киеве, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-разведчик США оценил шансы "мирной" конференции в ШвейцарииРоссийские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – ПутинПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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