Экс-разведчик США оценил шансы "мирной" конференции в Швейцарии
Конференция в Швейцарии по Украине заранее обречена на провал - Скотт Риттер
12:11 11.06.2024 (обновлено: 14:18 11.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Разрешение на удары американским оружием по РФ, которые Штаты рассчитывали использовать, как "рычаг давления" на Россию, дает обратный нежелательный для США эффект, поэтому конференция в Швейцарии по Украине теряет любые шансы на успех. Такое мнение высказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в эфире RT.
"В США приняли это решение, чтобы создать, как они надеются, политические реалии, в которых Россия под давлением вынуждена будет принять требования объединенного международного сообщества, когда их выдвинут на следующей неделе в Швейцарии", - поясняет логику Штатов Риттер.
Однако, по его мнению, на деле разрешение бить американским оружием по целям на территории России приведет к эскалации и более масштабному конфликту с РФ, чего США как раз не хотят.
"Эта мирная конференция терпит крах, даже не начавшись. Единого консенсуса не будет, как не будет никакого давления на Россию… В итоге США окажут давление на Украину, чтобы она перестала проводить политику, которую продвигали сами США и которая предполагает использование американского оружия для ударов по целям внутри России", - считает экс-разведчик.
Американская администрация ранее разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
5 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Он также напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие в соответствии с условиями ядерной доктрины при угрозе существованию государства, однако доводить до этого не стоит.
На Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам в ответ на их действия на Украине, завил позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
До конференции по Украине в Швейцарии остается четыре дня – она пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня. Уже известно, что в ней не примут участия Китай, Бразилия, Саудовская Аравия, Пакистан. Австралия планирует отправить на саммит по Украине министра по страхованию инвалидов Билла Шортена. Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит швейцарский саммит, так как в этот день должен посетить мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии с участием звезд Голливуда.
4 июня спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что попытки навязать России решение по украинскому вопросу в рамках "мирного" саммита в Швейцарии обречены на провал, это понимают в мире, из-за чего число участников с каждым днем сокращается.
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