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"Откровенная чепуха": Лавров о конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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"Откровенная чепуха": Лавров о конференции по Украине в Швейцарии
"Откровенная чепуха": Лавров о конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости Крым, 18.05.2024
"Откровенная чепуха": Лавров о конференции по Украине в Швейцарии
Организаторы конференции по урегулированию на Украине занимаются "откровенной чепухой без какой-либо перспективы", заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T15:59
2024-05-18T15:59
сергей лавров
политика
в мире
украина
россия
швейцария
коллективный запад
поставки западного оружия украине
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Организаторы конференции по урегулированию на Украине занимаются "откровенной чепухой без какой-либо перспективы", заявил глава МИД России Сергей Лавров.По его словам, задача конференции состоит не в достижении мира, а "исключительно в том, чтобы настроить против России как можно больше стран и затем на этом пытаться делать уже какие-то дальнейшие материальные враждебные шаги по отношению к РФ".Лавров также подчеркнул, что партнеры России на глобальном Юге понимают, о чем идет речь.Глава дипведомства добавил, что наращивание Западом поставок дальнобойных вооружений Украине Москва "воспринимает как сигнал о том, что к серьезному разговору там не готовы.Лавров также подчеркнул, что свои интересы на украинском и в целом на западном и европейском направлениях Россия, "без сомнений отстоит", и это "понимают в мире практически все иностранные коллеги, с которыми приходится общаться".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал саммит в Швейцарии по вопросу разрешения конфликта на Украине большим блефом.Политический эксперт Андрей Никифоров считает, что саммит в Швейцарии не станет дипломатическим прорывом и не поделит мир заново на "свой – чужой", но при этом покажет, насколько значительная часть стран симпатизирует РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: участники встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФРФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – ЛавровСи Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине
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сергей лавров, политика, в мире, украина, россия, швейцария, коллективный запад, поставки западного оружия украине, министерство иностранных дел рф (мид рф)
"Откровенная чепуха": Лавров о конференции по Украине в Швейцарии

Лавров назвал "бесперспективной чепухой" организацию конференции по Украине в Швейцарии

15:59 18.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Организаторы конференции по урегулированию на Украине занимаются "откровенной чепухой без какой-либо перспективы", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы. Не верю в то, что они этого не понимают", - сказал министр на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
По его словам, задача конференции состоит не в достижении мира, а "исключительно в том, чтобы настроить против России как можно больше стран и затем на этом пытаться делать уже какие-то дальнейшие материальные враждебные шаги по отношению к РФ".
Лавров также подчеркнул, что партнеры России на глобальном Юге понимают, о чем идет речь.
Глава дипведомства добавил, что наращивание Западом поставок дальнобойных вооружений Украине Москва "воспринимает как сигнал о том, что к серьезному разговору там не готовы.

"Это означает, что они сделали выбор в пользу выяснения отношений на поле боя. Мы к этому готовы, причем готовы всегда", - добавил он.

Лавров также подчеркнул, что свои интересы на украинском и в целом на западном и европейском направлениях Россия, "без сомнений отстоит", и это "понимают в мире практически все иностранные коллеги, с которыми приходится общаться".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".
Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал саммит в Швейцарии по вопросу разрешения конфликта на Украине большим блефом.
Политический эксперт Андрей Никифоров считает, что саммит в Швейцарии не станет дипломатическим прорывом и не поделит мир заново на "свой – чужой", но при этом покажет, насколько значительная часть стран симпатизирует РФ.
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Сергей ЛавровПолитикаВ миреУкраинаРоссияШвейцарияКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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