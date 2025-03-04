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Лукашенко ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Лукашенко ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности
Лукашенко ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Лукашенко ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора между Минском и Москвой о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T18:11
2025-03-04T18:12
россия
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
безопасность
союзное государство
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора между Минском и Москвой о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.В договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность Белоруссии и России, а также Союзного государства в целом.Как указывается в документе, предусмотренное договором сотрудничество носит углубленный характер, что соответствует имеющимся военно-политическим вызовам.Выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, использование сторонами потенциала своих отношений с другими государствами и иными субъектами международного права для предотвращения посягательств на безопасность.Договор был подписан 6 декабря 2024 года в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства.Как заявил президент России Владимир Путин, этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Беларуси, создаст условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития двух государств. Для этого будут задействованы все имеющиеся силы и средства, включая российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К Союзному государству РФ и Белоруссии могут присоединиться другие страныВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничествоРоссия и Белоруссия формируют единый энергорынок
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РИА Новости Крым
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россия, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, безопасность, союзное государство, новости, в мире
Лукашенко ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности

Лукашенко подписал закон о ратификации договора Белоруссии и РФ о гарантиях безопасности

18:11 04.03.2025 (обновлено: 18:12 04.03.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора между Минском и Москвой о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
В договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность Белоруссии и России, а также Союзного государства в целом.
В частности, согласно документу, вооруженное нападение на одну из стран будет рассматриваться как акт агрессии против Союзного государства, что повлечет ответные меры с использованием всех доступных сил и средств.
Как указывается в документе, предусмотренное договором сотрудничество носит углубленный характер, что соответствует имеющимся военно-политическим вызовам.
Выполнение обязательств предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, использование сторонами потенциала своих отношений с другими государствами и иными субъектами международного права для предотвращения посягательств на безопасность.
Договор был подписан 6 декабря 2024 года в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Как заявил президент России Владимир Путин, этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Беларуси, создаст условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития двух государств. Для этого будут задействованы все имеющиеся силы и средства, включая российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, подчеркнул российский лидер.
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РоссияБелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБезопасностьСоюзное государствоНовостиВ мире
 
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