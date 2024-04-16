https://crimea.ria.ru/20240416/si-tszinpin-prizval-k-sozyvu-ravnopravnoy-mirnoy-konferentsii-po-ukraine-1136582856.html

Си Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине

Си Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Си Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине

Пекин выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию на Украине, которая признавалась бы как Москвой, так и Киевом. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T10:55

2024-04-16T10:55

2024-04-16T10:55

си цзиньпин (председатель кнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Пекин выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию на Украине, которая признавалась бы как Москвой, так и Киевом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.Си Цзиньпин отметил, что Пекин поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса."В нынешней ситуации, чтобы предотвратить эскалацию и выход конфликта из-под контроля, все стороны должны работать сообща над скорейшим восстановлением мира", - подчеркнул он.По словам китайского лидера, для скорейшего урегулирования конфликта на Украине необходимо "уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов".15 апреля немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл с трехдневным визитом в Китай. Во вторник его принял председатель КНР Си Цзиньпин. По данным СМИ, главными темами встречи двух лидеров стали вопросы экономического сотрудничества. Вместе с Шольцем в страну приехали три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта. В составе делегации также присутствуют представители ведущих немецкий компаний — Siemens, BMW и Mercedes-Benz.Конференция по Украине в Швейцарии10 апреля правительство Швейцарии объявило о решении провести в июне конференцию для прекращения военного конфликта России и Украины. Предполагается, что участие в саммите примут от 80 до 100 стран, в том числе Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на этой конференции союзники Киева хотят "довести до ума" пункты так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского и потом предъявить результаты российской стороне в виде ультиматума. Министр подчеркнул, что такая попытка урегулировать конфликт – это "путь в никуда".Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ не будет принимать в ней участие, даже если получит приглашение.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорахПереговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление КулебыДипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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