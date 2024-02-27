https://crimea.ria.ru/20240227/diplomaticheskie-konvulsii-lavrov-o-sammite-po-formule-mira-zelenskogo-1135253000.html

Дипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" Зеленского

Дипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" Зеленского - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Дипломатические конвульсии: Лавров о саммите по "формуле мира" Зеленского

Стремление западных стран урегулировать конфликт на Украине на основе так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского является абсолютно... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T16:35

2024-02-27T16:35

2024-02-27T16:35

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Стремление западных стран урегулировать конфликт на Украине на основе так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского является абсолютно тупиковым, а сама "формула" – не что иное, как ультиматум. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление Киева о предстоящем саммите в Швейцарии по "формуле мира".Зеленский ранее заявил, что весной в Швейцарии планируется провести первый саммит, посвященный предложенному Киевом плану мирного урегулирования конфликта – так называемой "формуле мира". По его словам, российской стороне хотят представить уже готовый и согласованный план."Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался, вся его формула из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом. Пытаются завлечь на разные мероприятия для обсуждения вот этой бумаги как можно больше стран", - сказал Лавров журналистам.По словам министра, главным фактором каждой из таких встреч по поводу "формулы мира" является "семейная фотография" по их итогам. Чем больше на ней будет народу, тем более убедительно, как считают на Западе, будет звучать довод, что России якобы противостоит все прогрессивное человечество, отметил глава ведомства.Суть "формулы мира" Зеленского и позиция МосквыВладимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д."Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Так, президент России Владимир Путин в январе этого года заявил, что она представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24" отмечал, что коллективный Запад попросту пытается "развести" другие государства привлечением их к так называемой "формуле мира" Зеленского.Глава МИД РФ назвал формулу "плодом больного воображения" и "в лучшем случае пустышкой", и отметил, что страны, которые Запад пытается привлечь к ее утверждению и реализации, это хорошо понимают.

https://crimea.ria.ru/20240225/konets-mozhet-nastupit-bystro-zayavlenie-zelenskogo-o-sudbe-ukrainy-1135206808.html

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