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Крымский боксер завоевал победу на международных соревнованиях - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Крымский боксер завоевал победу на международных соревнованиях
Крымский боксер завоевал победу на международных соревнованиях - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Крымский боксер завоевал победу на международных соревнованиях
Крымчанин Руслан Шихмамбетов из Сакского района стал чемпионом Международного турнира по боксу. Об этом сообщили в правительстве Республики Крым. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T22:05
2025-03-12T22:05
новости крыма
спорт
бокс
руслан шихмамбетов
крым
сакский район
соревнования
награды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Крымчанин Руслан Шихмамбетов из Сакского района стал чемпионом Международного турнира по боксу. Об этом сообщили в правительстве Республики Крым.Международный турнир по боксу "Жемчужина Арктики" проходил в Черногории. За первенство боролись 200 спортсменов. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 21 страны.Сборная России взяла 14 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей, добавили в пресс-службе Правительства РК.Ранее стало известно, что крымские спортсмены победили на соревнованиях по киокушин "Крымская весна". В этом году в соревнованиях приняли участие 270 спортсменов из Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области и Луганской Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин стал лучшим дзюдоистом среди юниоров РоссииЮная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве РоссииНовый спортивный комплекс открылся в Севастополе
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новости крыма, спорт, бокс, руслан шихмамбетов, крым, сакский район, соревнования, награды
Крымский боксер завоевал победу на международных соревнованиях

Крымчанин Руслан Шихмамбетов взял золото на международных соревнованиях по боксу

22:05 12.03.2025
 
© Правительство РКРуслан Шихмамбетов
Руслан Шихмамбетов
© Правительство РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Крымчанин Руслан Шихмамбетов из Сакского района стал чемпионом Международного турнира по боксу. Об этом сообщили в правительстве Республики Крым.
"Крымчанин стал чемпионом Международного турнира по боксу. Руслан Шихмамбетов из Сакского района завоевал золото в весовой категории до 86 килограммов", – написано в сообщении правительства Крыма.
Международный турнир по боксу "Жемчужина Арктики" проходил в Черногории. За первенство боролись 200 спортсменов. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 21 страны.
Сборная России взяла 14 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей, добавили в пресс-службе Правительства РК.
Ранее стало известно, что крымские спортсмены победили на соревнованиях по киокушин "Крымская весна". В этом году в соревнованиях приняли участие 270 спортсменов из Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области и Луганской Народной Республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости КрымаСпортБоксРуслан ШихмамбетовКрымСакский районСоревнованияНаграды
 
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