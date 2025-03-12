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Крымский боксер завоевал победу на международных соревнованиях

Крымский боксер завоевал победу на международных соревнованиях - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Крымский боксер завоевал победу на международных соревнованиях

Крымчанин Руслан Шихмамбетов из Сакского района стал чемпионом Международного турнира по боксу. Об этом сообщили в правительстве Республики Крым. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T22:05

2025-03-12T22:05

2025-03-12T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Крымчанин Руслан Шихмамбетов из Сакского района стал чемпионом Международного турнира по боксу. Об этом сообщили в правительстве Республики Крым.Международный турнир по боксу "Жемчужина Арктики" проходил в Черногории. За первенство боролись 200 спортсменов. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 21 страны.Сборная России взяла 14 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей, добавили в пресс-службе Правительства РК.Ранее стало известно, что крымские спортсмены победили на соревнованиях по киокушин "Крымская весна". В этом году в соревнованиях приняли участие 270 спортсменов из Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области и Луганской Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин стал лучшим дзюдоистом среди юниоров РоссииЮная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве РоссииНовый спортивный комплекс открылся в Севастополе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, спорт, бокс, руслан шихмамбетов, крым, сакский район, соревнования, награды