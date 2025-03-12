https://crimea.ria.ru/20250312/putin-v-kurskoy-oblasti-i-obsuzhdenie-peremiriya-na-ukraine--glavnoe-1144882497.html

Путин в Курской области и обсуждение перемирия на Украине – главное

Путин в Курской области и обсуждение перемирия на Украине – главное - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Путин в Курской области и обсуждение перемирия на Украине – главное

Президент России Владимир Путин провел совещание на пункте управления группировкой "Север" в Курской области и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T23:07

2025-03-12T23:07

2025-03-12T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел совещание на пункте управления группировкой "Север" в Курской области и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Реакция Кремля на предложение США по перемирию на Украине. Зеленский сделал заявление об утраченных землях, а американский президент Дональд Трамп сообщил, что США обсудили не только перемирие на Украине, но и территориальный вопрос. На черноморском побережье в районе Анапы зафиксированы новые выбросы мазута из-за потепления. Температура воздуха в Симферополе побила вековой рекорд. Крымское подразделение "Россия сегодня" отметило свое 10-летие.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин провел совещание на пункте управления курской группировкойПрезидент России Владимир Путин в среду прибыл на один из пунктов управления группировкой на Курском направлении, где провел совещание. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, ее поступательно ликвидируют. По его информации, от врага зачищены и освобождены 86% территории Курской области, потери ВСУ на этом участке фронта 68 тысяч человек. Президент России Владимир Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион.Реакция Кремля на предложение о перемирии на УкраинеВ Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США подробной информации о сути прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Вашингтоном и Киевом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы забегаете чуть-чуть вперед, мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и Рубио (государственный секретарь США Марко Рубио – ред.), и Уолтц (советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц – ред.) заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Вот сначала мы должны эту информацию получить", – приводит РИА Новости слова Пескова.Заявление Зеленского об утраченных земляхГлава киевского режима Владимир Зеленский в среду заявил, что не намерен признавать утрату земель по итогам возможных переговоров с Российской Федерацией."Признавать какие-либо "оккупированные" территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт", – сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли у Киева красные линии на переговорном процессе по урегулированию конфликта.В свою очередь президент США Дональд Трамп также в среду заявил, что в контексте урегулирования на Украине обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос."Поэтому мы также обсудили землю и другие вещи, которые, вы знаете, с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня... мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться, потому что мы не хотим тратить время", – сказал он представителям СМИ.Новые выбросы мазута на побережье Черного моря после потепления Новые выбросы мазута фиксируют в Анапе из-за потепления воздуха и воды. Решение об открытии пляжей в регионе пока не приняты, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев."С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды в Черном море. Как мы и ожидали, на берег Анапы начало выбрасывать небольшие фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне", – сообщил он.Рекордное тепло в КрымуТемпература воздуха в крымской столице в среду 12 марта достигла рекордного значения за период почти в 100 лет. Воздух прогрелся до 20,5 градусов, что на 1,1 градуса больше прошлогоднего максимума. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре."В последний раз рекорд был зафиксирован в 1930 году и составил 19,4 градуса", – уточнили синоптики.Подразделение "Россия сегодня" 10 лет в КрымуКрымское подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" принимает поздравления с 10-летием. Сотрудников сайта РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийного пресс-центра с юбилеем поздравил гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев, первые лица региона, коллеги, соратники."Вот уже десять лет, как мы работаем в Крыму. Медиагруппа "Россия сегодня" стала первым государственным СМИ нашей страны, которая открыла на полуострове после воссоединения масштабное представительство: радиостанцию, пресс-центр, информационный сайт и работу в социальных сетях", – отметил в своем поздравлении Дмитрий Киселев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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