https://crimea.ria.ru/20240116/putin-vyskazalsya-o-formule-mira-zelenskogo-1134242063.html
Путин высказался о "формуле мира" Зеленского
Путин высказался о "формуле мира" Зеленского - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Путин высказался о "формуле мира" Зеленского
Так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной. Об... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T19:05
2024-01-16T19:05
2024-01-16T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин напомнил, что в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года стороны пришли к соглашению, руководитель украинской переговорной группы поставил свою подпись под соответствующим документом. Однако, по словам российского лидера, после того, как РФ отвела войска от Киева, тем самым продемонстрировав свою готовность разрешить конфликт мирным путем, украинское руководство "выбросило на помойку все договоренности".По словам президента России, это лишний раз подчеркивает несамостоятельность руководителей киевского режима, которая "очевидна для всего мира"."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – ЛавровРоссия не объявляла войну Украине - заявление ОрбанаПочему Зеленский отказывается от переговоров с Россией
https://crimea.ria.ru/20240116/putin-o-khode-svo-gosudarstvennost-ukrainy-mozhet-poluchit-sereznyy-udar-1134239754.html
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владимир путин (политик), политика, владимир зеленский (президент украины), украина, новости сво, россия
Путин высказался о "формуле мира" Зеленского
Путин назвал "формулу мира" Зеленского запретительными условиями для переговоров
19:05 16.01.2024 (обновлено: 19:31 16.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эта так называемая "формула мира", о которой говорят на Украине и на Западе, – это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Это запретительные требования для переговорного процесса. Ну не хотят – не надо", - сказал российский лидер на встрече с главами муниципальных образований.
Путин напомнил, что в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года стороны пришли к соглашению, руководитель украинской переговорной группы поставил свою подпись под соответствующим документом. Однако, по словам российского лидера, после того, как РФ отвела войска от Киева, тем самым продемонстрировав свою готовность разрешить конфликт мирным путем, украинское руководство "выбросило на помойку все договоренности".
"А сейчас руководитель этой самой переговорной группы, а он, между прочим, руководитель правящей партии в Раде (Давид Арахамия – ред.), сказал: "да, мы были готовы, но мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин (Борис) Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности". Ну, придурки, нет?! И прямо говорят: "если бы мы на это пошли, уже все было бы закончено еще полтора года назад", – отметил Путин.
По словам президента России, это лишний раз подчеркивает несамостоятельность руководителей киевского режима, которая "очевидна для всего мира".
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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