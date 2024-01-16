https://crimea.ria.ru/20240116/putin-vyskazalsya-o-formule-mira-zelenskogo-1134242063.html

Путин высказался о "формуле мира" Зеленского

Путин высказался о "формуле мира" Зеленского - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Путин высказался о "формуле мира" Зеленского

Так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной. Об... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T19:05

2024-01-16T19:05

2024-01-16T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Так называемая "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин напомнил, что в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года стороны пришли к соглашению, руководитель украинской переговорной группы поставил свою подпись под соответствующим документом. Однако, по словам российского лидера, после того, как РФ отвела войска от Киева, тем самым продемонстрировав свою готовность разрешить конфликт мирным путем, украинское руководство "выбросило на помойку все договоренности".По словам президента России, это лишний раз подчеркивает несамостоятельность руководителей киевского режима, которая "очевидна для всего мира"."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад хочет выйти из украинского конфликта и сохранить лицо – ЛавровРоссия не объявляла войну Украине - заявление ОрбанаПочему Зеленский отказывается от переговоров с Россией

https://crimea.ria.ru/20240116/putin-o-khode-svo-gosudarstvennost-ukrainy-mozhet-poluchit-sereznyy-udar-1134239754.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, владимир зеленский (президент украины), украина, новости сво, россия