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Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией
Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский предпочтет уничтожение сотен тысяч своих соотечественников переговорам с Москвой, поскольку они чреваты для него... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T14:28
2023-12-20T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент Украины Владимир Зеленский предпочтет уничтожение сотен тысяч своих соотечественников переговорам с Москвой, поскольку они чреваты для него отстранением от власти. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.По мнению Кнутова, Зеленский в данном случае озвучивает и свою личную позицию, и позицию ряда западных лидеров, включая президента США Джо Байдена. Эксперт не исключил, что смена американской администрации по результатам президентских выборов в следующем году может сыграть ключевую роль в вопросе российско-украинских переговоров.В то же время, полагает специалист, ситуация может разрешиться раньше, в случае серьезных успехов российских войск в зоне СВО."Многое будет зависеть от того, как пройдет военная кампания 2024 года. Давайте и не забывать о том, что будет зима, в ходе которой наши войска тоже постараются продвинуться вперед и добиться определенных успехов. Поэтому, может оказаться так, что весенняя кампания Украины в тех планах, о которых мечтает Зеленский, так и не начнется", - заключил Кнутов.Накануне украинский президент в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что переговоры с Москвой не являются актуальными для Киева. По его словам, сейчас проходит работа над "единой позицией" Украины и 50 государств по так называемой "формуле мира". Как только эта позиция будет сформулирована, о ней сообщат Москве.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова Зеленского, отметив, что с тех пор, как по настоянию Великобритании Украина покинула стол переговоров, нет никаких предпосылок для переговоров. Еще меньше их стало после того, как Украина фактически законодательно запретила переговоры с российской стороной, добавил представитель Кремля.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадимВ США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путемТанцуют брейк-данс: Лавров о позиции Запада и Киева по переговорам с РФ
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юрий кнутов, мнения, украина, россия, политика, владимир зеленский (президент украины), сша
Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией

Переговоры с Россией чреваты для Зеленского импичментом – эксперт

14:28 20.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийЗеленский
Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент Украины Владимир Зеленский предпочтет уничтожение сотен тысяч своих соотечественников переговорам с Москвой, поскольку они чреваты для него отстранением от власти. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
"Если Зеленский пойдет на переговоры, то фактически распишется в своем бессилии и поражении, учитывая, что он в свое время запретил самому себе их проводить, подписав соответствующий указ. Переговоры – это повод для импичмента, и он это прекрасно понимает, поэтому предпочтет убийство сотен тысяч украинских мужчин, чем урегулирование конфликта путем консенсуса с Россией", - сказал аналитик.
По мнению Кнутова, Зеленский в данном случае озвучивает и свою личную позицию, и позицию ряда западных лидеров, включая президента США Джо Байдена. Эксперт не исключил, что смена американской администрации по результатам президентских выборов в следующем году может сыграть ключевую роль в вопросе российско-украинских переговоров.
В то же время, полагает специалист, ситуация может разрешиться раньше, в случае серьезных успехов российских войск в зоне СВО.
"Многое будет зависеть от того, как пройдет военная кампания 2024 года. Давайте и не забывать о том, что будет зима, в ходе которой наши войска тоже постараются продвинуться вперед и добиться определенных успехов. Поэтому, может оказаться так, что весенняя кампания Украины в тех планах, о которых мечтает Зеленский, так и не начнется", - заключил Кнутов.
Накануне украинский президент в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что переговоры с Москвой не являются актуальными для Киева. По его словам, сейчас проходит работа над "единой позицией" Украины и 50 государств по так называемой "формуле мира". Как только эта позиция будет сформулирована, о ней сообщат Москве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова Зеленского, отметив, что с тех пор, как по настоянию Великобритании Украина покинула стол переговоров, нет никаких предпосылок для переговоров. Еще меньше их стало после того, как Украина фактически законодательно запретила переговоры с российской стороной, добавил представитель Кремля.
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