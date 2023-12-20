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Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией

Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предпочтет уничтожение сотен тысяч своих соотечественников переговорам с Москвой, поскольку они чреваты для него... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T14:28

2023-12-20T14:28

2023-12-20T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент Украины Владимир Зеленский предпочтет уничтожение сотен тысяч своих соотечественников переговорам с Москвой, поскольку они чреваты для него отстранением от власти. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.По мнению Кнутова, Зеленский в данном случае озвучивает и свою личную позицию, и позицию ряда западных лидеров, включая президента США Джо Байдена. Эксперт не исключил, что смена американской администрации по результатам президентских выборов в следующем году может сыграть ключевую роль в вопросе российско-украинских переговоров.В то же время, полагает специалист, ситуация может разрешиться раньше, в случае серьезных успехов российских войск в зоне СВО."Многое будет зависеть от того, как пройдет военная кампания 2024 года. Давайте и не забывать о том, что будет зима, в ходе которой наши войска тоже постараются продвинуться вперед и добиться определенных успехов. Поэтому, может оказаться так, что весенняя кампания Украины в тех планах, о которых мечтает Зеленский, так и не начнется", - заключил Кнутов.Накануне украинский президент в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что переговоры с Москвой не являются актуальными для Киева. По его словам, сейчас проходит работа над "единой позицией" Украины и 50 государств по так называемой "формуле мира". Как только эта позиция будет сформулирована, о ней сообщат Москве.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова Зеленского, отметив, что с тех пор, как по настоянию Великобритании Украина покинула стол переговоров, нет никаких предпосылок для переговоров. Еще меньше их стало после того, как Украина фактически законодательно запретила переговоры с российской стороной, добавил представитель Кремля.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадимВ США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путемТанцуют брейк-данс: Лавров о позиции Запада и Киева по переговорам с РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий кнутов, мнения, украина, россия, политика, владимир зеленский (президент украины), сша