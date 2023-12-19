https://crimea.ria.ru/20231219/putin-o-buduschem-ukrainy-my-meshat-ne-budem-no-svoe-ne-otdadim-1133657236.html

Путин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадим

Путин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадим - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Путин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадим

Любые договоренности по украинскому вопросу возможны только с учетом национальных интересов России, заявил во вторник президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T15:55

2023-12-19T15:55

2023-12-19T15:56

россия

владимир путин (политик)

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ссср

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Любые договоренности по украинскому вопросу возможны только с учетом национальных интересов России, заявил во вторник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Он также напомнил, что единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия, когда создавала Советский Союз, она передала огромные исторические российские территории, вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию."И западные земли Украины, мы же знаем, как Украина получила: их Сталин отдал после Второй мировой войны. И многие люди, которые там живут, хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эту территорию, спят и видят вернуть. В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Но не хотят - не надо", - резюмировал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. ВидеоРоссия продолжит обеспечивать свои национальные интересы — ПутинПосле распада СССР Запад хотел развалить и Россию - Путин

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), история, украина, сша, европа, политика, безопасность, новости, ссср