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Путин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадим - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Путин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадим
Путин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадим - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Путин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадим
Любые договоренности по украинскому вопросу возможны только с учетом национальных интересов России, заявил во вторник президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T15:55
2023-12-19T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Любые договоренности по украинскому вопросу возможны только с учетом национальных интересов России, заявил во вторник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Он также напомнил, что единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия, когда создавала Советский Союз, она передала огромные исторические российские территории, вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию."И западные земли Украины, мы же знаем, как Украина получила: их Сталин отдал после Второй мировой войны. И многие люди, которые там живут, хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эту территорию, спят и видят вернуть. В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Но не хотят - не надо", - резюмировал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. ВидеоРоссия продолжит обеспечивать свои национальные интересы — ПутинПосле распада СССР Запад хотел развалить и Россию - Путин
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россия, владимир путин (политик), история, украина, сша, европа, политика, безопасность, новости, ссср
Путин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадим

Только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины - Путин

15:55 19.12.2023 (обновлено: 15:56 19.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Любые договоренности по украинскому вопросу возможны только с учетом национальных интересов России, заявил во вторник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот что все должны понять. И на Украине, те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться - путь договариваются, но только мы будем делать это исходя из наших интересов", - сказал президент.
Он также напомнил, что единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия, когда создавала Советский Союз, она передала огромные исторические российские территории, вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию.
"И западные земли Украины, мы же знаем, как Украина получила: их Сталин отдал после Второй мировой войны. И многие люди, которые там живут, хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эту территорию, спят и видят вернуть. В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Но не хотят - не надо", - резюмировал Путин.
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