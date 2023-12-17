https://crimea.ria.ru/20231217/posle-raspada-sssr-zapad-khotel-razvalit-i-rossiyu---putin-1133608207.html

После распада СССР Запад хотел развалить и Россию - Путин

После распада СССР Запад хотел развалить и Россию - Путин - РИА Новости Крым, 17.12.2023

После распада СССР Запад хотел развалить и Россию - Путин

Президент России Владимир Путин признался, что в 2000-х годах ему была свойственна наивность во взглядах на политику Запада в отношении России, несмотря на... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T10:40

2023-12-17T10:40

2023-12-17T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин признался, что в 2000-х годах ему была свойственна наивность во взглядах на политику Запада в отношении России, несмотря на большой опыт работы во внешней разведке и органах безопасности. Об этом он рассказал Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", видеофрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале."Определенная наивность присутствовала, несмотря на то, что я почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке Советского Союза, несмотря на то, что я позднее был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета безопасности и даже председателем правительства", – сказал глава государства.Он уточнил, что ранее у него было наивное представление о том, что "весь мир, и прежде всего, так называемый "цивилизованный", понимает, что произошло с Россией, что она стала совсем другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет, основы для конфронтации".При этом негатив в отношении России, как, например, поддержка Западом сепаратизма и терроризма внутри страны, Путин, по его словам, "по своей наивности считал инерцией мышления и действий".А реалии, по его словам, таковы, что после распада Советского Союза Запад хотел развалить и Россию, что такая большая по европейским меркам страна с достаточно большим по сравнению с другими странами Европы населением ему не нужна."Лучше ее (Россию – ред.), как предлагал известный политический деятель в США Збигнев Бжезинский, разделить на пять частей и эти части отдельно подчинить себе, использовать ресурсы, но исходя из того, что все по отдельности не будут иметь самостоятельного веса и голоса и не будут иметь возможности отстаивать свои национальные интересы так, как это делает единое российское государство. Только позднее ко мне пришло это осознание. Первоначальный подход был достаточно наивным", – заключил Путин.В ходе "Прямой линии" 14 декабря президент России, отвечая на вопрос о том, что бы он сказал себе прежнему, образца 2000 года, заявил, что предупредил бы себя "от избыточной наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров".Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается разобщить страны СНГ – НарышкинРоссия сражается за свободу всего мира – ПутинЗа мировой нестабильностью стоят США – Путин

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владимир путин (политик), россия, новости, политика, в мире