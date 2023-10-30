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За мировой нестабильностью стоят США - Путин - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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За мировой нестабильностью стоят США - Путин
За мировой нестабильностью стоят США - Путин - РИА Новости Крым, 30.10.2023
За мировой нестабильностью стоят США - Путин
За конфликтами на Ближнем Востоке, на Украине, Ираке и Сирии стоят правящие элиты США и их сателлиты. Об этом на совещании с руководителями силовых ведомств РФ... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T21:37
2023-10-30T22:00
владимир путин (политик)
политика
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нато
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россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. За конфликтами на Ближнем Востоке, на Украине, Ираке и Сирии стоят правящие элиты США и их сателлиты. Об этом на совещании с руководителями силовых ведомств РФ заявил президент Владимир Путин.Он подчеркнул, что Штаты теряют свои позиции, мир по-американски с одним гегемоном разрушается, однако Вашингтон, не желая мириться с этим, пытается сохранить свою глобальную диктатуру, что удобнее всего делать в условиях всеобщего хаоса."С помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым они относят и нашу страну", - констатировал Путин.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что действия Запада, направленные на обострение конфликта с Россией, чреваты прямым столкновением ядерных держав. Он подчеркнул, что военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее, "возникают новые и обостряются старые очаги напряженности". По его словам, все это - результат "геополитических авантюр, эгоистических неоколониальных действий Запада".Как отметил в комментарии РИА Новости Крым политолог Андрей Никифоров, американцы зарабатывают на конфликтах. Их действия не направлены на достижение мира, поэтому туда, где "горит" в их интересах, Штаты только "подливают бензин". А политика "двойных стандартов", которую ведут страны Запада, позволяют Америке удержать гегемонию, а ее западноевропейским союзникам – сохранять модель, где главный гегемон "не трогает своих".Читайте также на РИА Новости Крым: Срочное совещание Путина с силовиками по событиям в Махачкале. Видео Путин: события в Дагестане инспирированы через украинские соцсети "Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты США
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, в мире, нато, новости, россия, сша
За мировой нестабильностью стоят США - Путин

США стоят за многими мировыми конфликтами - Путин

21:37 30.10.2023 (обновлено: 22:00 30.10.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. За конфликтами на Ближнем Востоке, на Украине, Ираке и Сирии стоят правящие элиты США и их сателлиты. Об этом на совещании с руководителями силовых ведомств РФ заявил президент Владимир Путин.
"Мы должны понимать, кто в реальности стоит за трагедией Ближнего Востока. Кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня это стало очевидным и понятным для всех: заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их стеллиты - главные бенефициары мировой нестабильности, они извлекают из нее свою кровавую ренту", - заявил президент РФ.
Он подчеркнул, что Штаты теряют свои позиции, мир по-американски с одним гегемоном разрушается, однако Вашингтон, не желая мириться с этим, пытается сохранить свою глобальную диктатуру, что удобнее всего делать в условиях всеобщего хаоса.
"С помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым они относят и нашу страну", - констатировал Путин.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что действия Запада, направленные на обострение конфликта с Россией, чреваты прямым столкновением ядерных держав. Он подчеркнул, что военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее, "возникают новые и обостряются старые очаги напряженности". По его словам, все это - результат "геополитических авантюр, эгоистических неоколониальных действий Запада".
Как отметил в комментарии РИА Новости Крым политолог Андрей Никифоров, американцы зарабатывают на конфликтах. Их действия не направлены на достижение мира, поэтому туда, где "горит" в их интересах, Штаты только "подливают бензин". А политика "двойных стандартов", которую ведут страны Запада, позволяют Америке удержать гегемонию, а ее западноевропейским союзникам – сохранять модель, где главный гегемон "не трогает своих".
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Владимир Путин (политик)ПолитикаВ миреНАТОНовостиРоссияСША
 
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Заголовок открываемого материала
22:16Путин заявил о попытках расколоть российское общество
21:37За мировой нестабильностью стоят США - Путин
21:36Путин: события в Дагестане инспирированы через украинские соцсети
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