https://crimea.ria.ru/20231030/za-mirovoy-nestabilnostyu-stoyat-ssha---putin-1132430029.html

За мировой нестабильностью стоят США - Путин

За мировой нестабильностью стоят США - Путин - РИА Новости Крым, 30.10.2023

За мировой нестабильностью стоят США - Путин

За конфликтами на Ближнем Востоке, на Украине, Ираке и Сирии стоят правящие элиты США и их сателлиты. Об этом на совещании с руководителями силовых ведомств РФ... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T21:37

2023-10-30T21:37

2023-10-30T22:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. За конфликтами на Ближнем Востоке, на Украине, Ираке и Сирии стоят правящие элиты США и их сателлиты. Об этом на совещании с руководителями силовых ведомств РФ заявил президент Владимир Путин.Он подчеркнул, что Штаты теряют свои позиции, мир по-американски с одним гегемоном разрушается, однако Вашингтон, не желая мириться с этим, пытается сохранить свою глобальную диктатуру, что удобнее всего делать в условиях всеобщего хаоса."С помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым они относят и нашу страну", - констатировал Путин.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что действия Запада, направленные на обострение конфликта с Россией, чреваты прямым столкновением ядерных держав. Он подчеркнул, что военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее, "возникают новые и обостряются старые очаги напряженности". По его словам, все это - результат "геополитических авантюр, эгоистических неоколониальных действий Запада".Как отметил в комментарии РИА Новости Крым политолог Андрей Никифоров, американцы зарабатывают на конфликтах. Их действия не направлены на достижение мира, поэтому туда, где "горит" в их интересах, Штаты только "подливают бензин". А политика "двойных стандартов", которую ведут страны Запада, позволяют Америке удержать гегемонию, а ее западноевропейским союзникам – сохранять модель, где главный гегемон "не трогает своих".Читайте также на РИА Новости Крым: Срочное совещание Путина с силовиками по событиям в Махачкале. Видео Путин: события в Дагестане инспирированы через украинские соцсети "Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, в мире, нато, новости, россия, сша