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"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты США
"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты США - РИА Новости Крым, 20.10.2023
"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты США
Обращение президента США Джо Байдена по ситуациям в Израиле и на Украине построено в лучших традициях американских двойных стандартов: "Палестину бить можно,... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T14:16
2023-10-20T14:16
2023-10-20T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Обращение президента США Джо Байдена по ситуациям в Израиле и на Украине построено в лучших традициях американских двойных стандартов: "Палестину бить можно, Украина – это другое". Эта политика используется американцами повсеместно, а западные сателлиты охотно в нее вплетаются, и вот, пятьсот мирных граждан – в большинстве женщины и дети – горят в больнице в секторе Газа, а Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет "о праве Израиля защищаться", немецкий вице-канцлер Шольц – о недопустимости антиизраильских митингов в Германии.Все это – попытка Запада удержать американскую гегемонию, которая позволяет США наживаться на конфликтах в чужих странах, а ее западноевропейским союзникам – сохранять модель, где главный гегемон "не трогает своих". Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Андрей Никифоров и спрогнозировал, как далеко готова зайти Америка в своей политике двойных стандартов.В жизни, как в кино"Здесь ничего нового – вся западная цивилизация во главе с США исторически построена на политике двойных стандартов. Всевозможные деятели, которые подписывали конвенции о правах человека, при этом торговали рабами. Байден в этом смысле продолжатель своих предков. Для них эти двойные стандарты – вещь совершенно естественная: ничто не имеет значения, кроме собственного кармана. То, что выгодно – пропагандируется, где надо – закрывают глаза", – говорит Никифоров.В рамки колониального мышления просто не укладывается мысль об уважении к интересам других государств, считает политолог. Сделанное в рамках обращения к нации признание Байдена о том, что мир находится на переломе, вовсе не означает, что Америка смирилась с тем, что однополярность уходит.Поджечь весь мирПоддержку Израиля и Украины в своем обращении Байден назвал "разумной инвестицией, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды". Это, по мнению Никифорова, правда: американцы зарабатывают на конфликтах. Их действия не направлены на достижения мира, поэтому туда, где "горит" в их интересах, Штаты только "подливают бензин".Так, по мнению Никифорова, в погоне за удержанием своего господства США способны поджечь Приднестровье, граничащую с Россией Центральную Азию и многие другие точки – традиционно везде будут прикрываться "демократическими ценностями" и намеренно игнорировать неудобные для Америки факты.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обращение Байдена к американскому народу, отметила, что войны на чужих территориях традиционно представляли для США "разумную инвестицию", а чужие издержки Америку не волнуют. Читайте также на РИА Новости Крым:Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в миреГруппа стран теряет гегемонию: Путин о причинах конфликтов в миреСША используют трагедии миллионов для своей выгоды - Володин
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
мнения, андрей никифоров, сша, политика, в мире, израиль, палестина, украина, обострение ситуации в израиле, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Обращение президента США Джо Байдена по ситуациям в Израиле и на Украине построено в лучших традициях американских двойных стандартов: "Палестину бить можно, Украина – это другое". Эта политика используется американцами повсеместно, а западные сателлиты охотно в нее вплетаются, и вот, пятьсот мирных граждан – в большинстве женщины и дети – горят в больнице в секторе Газа, а Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет "о праве Израиля защищаться", немецкий вице-канцлер Шольц – о недопустимости антиизраильских митингов в Германии.
Все это – попытка Запада удержать американскую гегемонию, которая позволяет США наживаться на конфликтах в чужих странах, а ее западноевропейским союзникам – сохранять модель, где главный гегемон "не трогает своих". Такое мнение РИА Новости Крым
выразил политолог Андрей Никифоров и спрогнозировал, как далеко готова зайти Америка в своей политике двойных стандартов.
В жизни, как в кино
"Здесь ничего нового – вся западная цивилизация во главе с США исторически построена на политике двойных стандартов. Всевозможные деятели, которые подписывали конвенции о правах человека, при этом торговали рабами. Байден в этом смысле продолжатель своих предков. Для них эти двойные стандарты – вещь совершенно естественная: ничто не имеет значения, кроме собственного кармана. То, что выгодно – пропагандируется, где надо – закрывают глаза", – говорит Никифоров.
В рамки колониального мышления просто не укладывается мысль об уважении к интересам других государств, считает политолог. Сделанное в рамках обращения к нации признание Байдена
о том, что мир находится на переломе, вовсе не означает, что Америка смирилась с тем, что однополярность уходит.
"Напротив, это заявление о том, что они полны решимости переломать весь этот мир, чтобы сохранить ту самую однопорлярность. Чем они в последние годы и занимаются. США построили мир по образу и подобию своих вестернов, в которых существует так называемый управляемый конфликт: есть салун, где сидят люди с кольтами и периодически пускают их в ход, но порядок наводит только шериф, у которого одного есть право на применение кольта. Вот США назначили себя таким шерифом – порядок по-американски" , – говорит политилог.
Поджечь весь мир
Поддержку Израиля и Украины в своем обращении Байден назвал "разумной инвестицией, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды". Это, по мнению Никифорова, правда: американцы зарабатывают на конфликтах. Их действия не направлены на достижения мира, поэтому туда, где "горит" в их интересах, Штаты только "подливают бензин".
"Они сейчас в рамках этих технологий двойных стандартов пытаются переломить под себя весь мир, который явно устал от американской гегемонии. Поэтому они разжигают конфликты. Визит Байдена на Ближний Восток не остановил противостояние, а только бензина туда подлил. По всей видимости, на этом они не остановятся – где-нибудь еще взорвут ситуацию. Это их способ управления миром – другого у них нет", – говорит эксперт.
Так, по мнению Никифорова, в погоне за удержанием своего господства США способны поджечь Приднестровье, граничащую с Россией Центральную Азию и многие другие точки – традиционно везде будут прикрываться "демократическими ценностями" и намеренно игнорировать неудобные для Америки факты.
"В мире разбросано много очагов, хворост собран и хорошо высушен – надо только спичку поднести. Поэтому мир ждут большие испытания, американцы просто так со своего пьедестала сползать не намерены. Они постараются поджечь весь мир", – считает политолог.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обращение Байдена к американскому народу
, отметила, что войны на чужих территориях традиционно представляли для США "разумную инвестицию", а чужие издержки Америку не волнуют.
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