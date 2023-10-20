https://crimea.ria.ru/20231020/nichego-lichnogo-prosto-biznes-zakharova-otsenila-zayavleniya-baydena-1132210649.html

"Ничего личного, просто бизнес": Захарова оценила заявления Байдена

"Ничего личного, просто бизнес": Захарова оценила заявления Байдена - РИА Новости Крым, 20.10.2023

"Ничего личного, просто бизнес": Захарова оценила заявления Байдена

Войны на чужих территориях традиционно представляли для США "разумную инвестицию", а чужие издержки Америку не волнуют. Так прокомментировала заявления... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T08:37

2023-10-20T08:37

2023-10-20T08:37

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Войны на чужих территориях традиционно представляли для США "разумную инвестицию", а чужие издержки Америку не волнуют. Так прокомментировала заявления американского президента Джо Байдена официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее американский президент Джо Байден в обращении к нации заявил, что США продолжат предоставлять военную помощь Украине и Израилю, в частности для пользы самих Штатов. Он назвал это "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды будущим поколениям.Касаясь темы "дивидендов" от таких американских "инвестиций", Захарова напомнила слова, произнесенные век назад членом Верховного суда США Оливером Уэнделлом Холмсом-младшим, о том, что саморазвитие и добродетели человека умирают вместе с ним и не оставляют памяти, но дивиденды от акций, завещанные своим детям, живут "и сохраняют его память зеленой"."Судя по всему, все умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови", - констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:США используют трагедии миллионов для своей выгоды - ВолодинОружие НАТО и США "расползается" по миру – Захарова озвучила фактыВозможна ли война России и США в ближайшие годы – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, бахчисарай, новости, политика, россия, украина