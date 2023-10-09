https://crimea.ria.ru/20231009/oruzhie-nato-i-ssha-raspolzaetsya-po-miru--zakharova-ozvuchila-fakty-1131962487.html

Оружие НАТО и США "расползается" по миру – Захарова озвучила факты

Оружие НАТО и США "расползается" по миру – Захарова озвучила факты - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Оружие НАТО и США "расползается" по миру – Захарова озвучила факты

Натовское оружие, которое поставляется киевскому режиму, расползается на "черные рынки", а оттуда по всем континентам. Ни США, ни их натовские партнеры не в... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T19:37

2023-10-09T19:37

2023-10-09T19:47

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Натовское оружие, которое поставляется киевскому режиму, расползается на "черные рынки", а оттуда по всем континентам. Ни США, ни их натовские партнеры не в состоянии отследить конечный пункт доставки своего вооружения и гарантировать его использование только ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Россия предупреждала об этом в течение полутора лет. Захарова неоднократно приводила примеры на своих брифингах и открыто говорила о том, что коррупция на Украине и "коррупционная смычка Вашингтона и Киева" являются причиной "расползания" американского оружия по всему миру. Купить оружие на "Даркнет"В качестве одного из примеров официальный представитель российского МИД привела расследование RT, проведенное в июле прошлого года, в котором журналисты указали, что американское оружие, поставляемое ВСУ, расходится среди пользователей "Даркнета". Там даже были указаны расценки на ракеты к противотанковому ракетному комплексу Javelin, ракеты к противотанковому ракетному комплексу NLAW, дроны-камикадзе Switchblade 600 и стрелковое оружие, гранаты, бронежилеты."При этом покупатель и поставщик зачастую не видятся друг с другом: после перевода денежных средств заказчику приходят координаты с местом нахождения желаемого вооружения", - предупреждала она в январе текущего года.При этом, по мнению Захаровой, ни США, ни их натовские партнеры не в состоянии отследить конечный пункт доставки своего вооружения и гарантировать его использование только ВСУ.Так, еще летом прошлого года официальный представитель Европола Ян Оп Ген Оорт в интервью немецкому новостному агентству DPA заявил, что существует "пугающе высокий" риск, что оружие, поставляемое Киеву, окажется в руках преступников и террористов.Под прицелом чешских и бельгийских винтовокПо ее мнению, "под прицелом чешских или бельгийских винтовок могут оказаться невинные люди в любой точке мира, в том числе и их собственные граждане".Более того, по информации представителя МИД РФ, 30 ноября 2022 года президент Нигерии Мухаммаду Бухари в рамках 16-го саммита глав государств и правительств Комиссии бассейна озера Чад отметил, что власти республики уже обнаружили оружие, предназначенное для ВСУ, в руках экстремистов.Коррупционная составляющаяТакже Захарова отметила, что в условиях массированных поставок оружия Киеву, Западу становится все "труднее скрывать множащиеся факты хищения, перепродажи и перетока оружия в незаконный оборот".В мае текущего года Захарова заявляла, что в течение нескольких месяцев американские и европейские официальные лица, и журналисты провели несколько расследований и пришли к выводу, что от 60 до 70% западной помощи даже не доходит до ВСУ – оружие сразу оседает на "черном рынке". Это не какой-то реверс или торговля из-под полы, а поставки "не адресату"."Генеральный секретарь Интерпола еще летом прошлого года предупреждал, что "после окончания конфликта на Украине высока вероятность активизации незаконной торговли оружием, изначально предназначенным Киеву", которое в результате окажется в руках организованных преступных группировок и террористов. Он ошибся, правда, в другом. Все так и есть, как он сказал. Только ждать пришлось не так долго. Это идет параллельно с развитием ситуации на Украине. Не "после", а во время", - отметила Захарова.Она привела в пример снятый американской телекомпанией CBS документальный фильм "Вооружая Украину", в котором говорилось об "оседании" оружия на черных рынках. Лента вскоре после выхода была удалена с сайте телекомпании. Но такие случаи внутренних расследований не единичны."1 ноября 2022 г. в статье в The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в Госдепартаменте США отмечалось, что из 22 тысяч единиц вооружений, требующих особого контроля, проинспектировано было лишь 10 процентов", - заключила Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Им просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУПрезидент Словакии помешала отправке на Украину нового пакета помощиПереобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему

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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, поставки западного оружия украине, сша, нато, украина, в мире, новости, безопасность