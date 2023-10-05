https://crimea.ria.ru/20231005/prezident-slovakii-pomeshala-otpravke-na-ukrainu-novogo-paketa-pomoschi-1131869424.html

Президент Словакии помешала отправке на Украину нового пакета помощи

Президент Словакии помешала отправке на Украину нового пакета помощи - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Президент Словакии помешала отправке на Украину нового пакета помощи

Президент Словакии Зузана Чапутова заблокировала передачу Украине нового пакета военной помощи, ссылаясь на результаты парламентских выборов в стране, на... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T10:09

2023-10-05T10:09

2023-10-05T10:09

словакия

зузана чапутова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент Словакии Зузана Чапутова заблокировала передачу Украине нового пакета военной помощи, ссылаясь на результаты парламентских выборов в стране, на которых победили противники поддержки Киева. Об этом сообщает портал Dennik N.По данным издания, минобороны Словакии планировало в ближайшее время передать Украине новый пакет помощи, пока премьер-министром остается Людовит Одор.Однако Чапутова не утвердила это решение, заявив, что "необходимо уважать результаты демократических выборов" и дождаться формирования новой коалиции.Президент Словакии считает, что игнорирование позиции победившей на выборах партии Smer, обещавшей избирателям "не передавать ни одной пули Киеву", "создало бы досадный прецедент на будущее".1 октября партия Smer ("Направление - социальная демократия") одержала победу на парламентских выборах в Словакии, набрав около 23% голосов. Ее лидер, бывший премьер-министр республики Роберт Фицо в ходе предвыборной кампании критиковал введение санкций против России, выступал за сближение с Москвой, а также обещал прекратить оказание военной помощи Украине.Партия Фицо получит 42 мандата из 150 в словацком парламенте. Второе место заняла либеральная "Прогрессивная Словакия", набравшая 17,9% (32 места). На третьем месте — социал-демократическая партия "Голос" с 14,7% (27 мест).Президент страны Зузана Чапутова уже поручила Фицо сформировать новое правительство.Победа партии Фицо в Словакии: оценка экспертовСенатор Российской Федерации Алексей Пушков считает, что победа партии Smer является "весьма тревожным сигналом для антироссийских кругов в Европе".Теперь все будет зависеть от того, удастся ли Фицо создать правительство в коалиции с другой партией, поскольку собственных мест в парламенте ему не хватит.Политолог Вадим петров также считает, что победа в Словакии противников военной и финансовой помощи Украине является "тревожным звонком" для Киева и Запада.По мнению политолога, эта тенденция в Европе будет нарастать, что отразится на ходе и результатах выборов в других странах. В частности, через две недели парламентские выборы состоятся в Польше, где у украинофобских партий есть очень хорошие шансы получить поддержку значительной части избирателей.Тем не менее, полагает эксперт, полностью прекратить финансовую и военную помощь Киеву со стороны Братиславы новому правительству Словакии вряд ли удастся, поскольку потенциальные союзники Фицо по коалиции склонны продолжать поддерживать Украину.

https://crimea.ria.ru/20220305/slovakiya-ne-budet-peredavat-voennye-samolety-ukraine-1122590699.html

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словакия, зузана чапутова, украина, в мире, оружие, поставки западного оружия украине, новости, политика