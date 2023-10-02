https://crimea.ria.ru/20231002/v-slovakii-pobedila-antiukrainskaya-partiya-chto-eto-oznachaet-1131794946.html
В Словакии победила "антиукраинская" партия: что это означает
В Словакии победила "антиукраинская" партия: что это означает - РИА Новости Крым, 02.10.2023
В Словакии победила "антиукраинская" партия: что это означает
Победа оппозиционной партии "Курс – социальная демократия" (Smer) на парламентских выборах является тревожным звонком для Украины и Запада и свидетельствует о... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T12:03
2023-10-02T12:03
2023-10-02T12:03
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Политолог Вадим Петров
Политолог Вадим Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Победа оппозиционной партии "Курс – социальная демократия" (Smer) на парламентских выборах является тревожным звонком для Украины и Запада и свидетельствует о нарастающей общеевропейской усталости от конфликта и антироссийских санкций. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".Партия 1 октября партия Smer одержала победу на парламентских выборах в Словакии, набрав около 23% голосов. Ее лидер, бывший премьер-министр республики Роберт Фицо в ходе предвыборной кампании критиковал введение санкций против России, выступал за сближение с Москвой, а также обещал прекратить оказание военной помощи Украине.По мнению политолога, эта тенденция в Европе будет нарастать, что отразится на ходе и результатах выборов в других странах. В частности, через две недели парламентские выборы состоятся в Польше. Эксперт считает, что тема поддержки Украины там также будет находиться на первом плане политической борьбы, и у украинофобских партий есть очень хорошие шансы получить поддержку значительной части избирателей.Что касается Словакии, то, по мнению Петрова, Фицо и его партии вряд ли удастся добиться прекращения поддержки киевского режима со стороны Братиславы.
https://crimea.ria.ru/20220305/slovakiya-ne-budet-peredavat-voennye-samolety-ukraine-1122590699.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вадим петров, политика, мнения, украина, словакия, новости
В Словакии победила "антиукраинская" партия: что это означает
Политолог Петров: победа партии Smer в Словакии – тревожный звонок для Киева и Запада
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Победа оппозиционной партии "Курс – социальная демократия" (Smer) на парламентских выборах является тревожным звонком для Украины и Запада и свидетельствует о нарастающей общеевропейской усталости от конфликта и антироссийских санкций. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Партия 1 октября партия Smer одержала победу на парламентских выборах в Словакии, набрав около 23% голосов. Ее лидер, бывший премьер-министр республики Роберт Фицо в ходе предвыборной кампании критиковал введение санкций против России, выступал за сближение с Москвой, а также обещал прекратить оказание военной помощи Украине.
"Конечно, это звонок для Украины и Запада. Сегодня вся Европа без исключения испытывает жесточайший экономический кризис, связанный, прежде всего, с введением антироссийских санкций. Это бьет по жизненному уровню граждан, прежде всего, в небольших государствах Центральной и Восточной Европы. Разумеется, население это ощущает и для них пропала вся "прелесть поддержки Украины", – сказал Петров.
По мнению политолога, эта тенденция в Европе будет нарастать, что отразится на ходе и результатах выборов в других странах. В частности, через две недели парламентские выборы состоятся в Польше. Эксперт считает, что тема поддержки Украины там также будет находиться на первом плане политической борьбы, и у украинофобских партий есть очень хорошие шансы получить поддержку значительной части избирателей.
Что касается Словакии, то, по мнению Петрова, Фицо и его партии вряд ли удастся добиться прекращения поддержки киевского режима со стороны Братиславы.
"Партия Smer набрала 23% голосов, собрать правительство своими силами она не сможет. Придется искать партнеров по будущей коалиции. А те политсилы, которые заняли второе, третье и четвертое места, не склонны прекращать финансирование украинской армии. Более того, занявшие второе и третье места партии суммарно получили больше голосов, чем Smer. Вполне возможно, Фицо даже не сможет стать премьер-министром", – пояснил политолог.