https://crimea.ria.ru/20231002/v-slovakii-pobedila-antiukrainskaya-partiya-chto-eto-oznachaet-1131794946.html

В Словакии победила "антиукраинская" партия: что это означает

В Словакии победила "антиукраинская" партия: что это означает - РИА Новости Крым, 02.10.2023

В Словакии победила "антиукраинская" партия: что это означает

Победа оппозиционной партии "Курс – социальная демократия" (Smer) на парламентских выборах является тревожным звонком для Украины и Запада и свидетельствует о... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T12:03

2023-10-02T12:03

2023-10-02T12:03

радио "спутник в крыму"

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Политолог Вадим Петров Политолог Вадим Петров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Победа оппозиционной партии "Курс – социальная демократия" (Smer) на парламентских выборах является тревожным звонком для Украины и Запада и свидетельствует о нарастающей общеевропейской усталости от конфликта и антироссийских санкций. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".Партия 1 октября партия Smer одержала победу на парламентских выборах в Словакии, набрав около 23% голосов. Ее лидер, бывший премьер-министр республики Роберт Фицо в ходе предвыборной кампании критиковал введение санкций против России, выступал за сближение с Москвой, а также обещал прекратить оказание военной помощи Украине.По мнению политолога, эта тенденция в Европе будет нарастать, что отразится на ходе и результатах выборов в других странах. В частности, через две недели парламентские выборы состоятся в Польше. Эксперт считает, что тема поддержки Украины там также будет находиться на первом плане политической борьбы, и у украинофобских партий есть очень хорошие шансы получить поддержку значительной части избирателей.Что касается Словакии, то, по мнению Петрова, Фицо и его партии вряд ли удастся добиться прекращения поддержки киевского режима со стороны Братиславы.

https://crimea.ria.ru/20220305/slovakiya-ne-budet-peredavat-voennye-samolety-ukraine-1122590699.html

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вадим петров, политика, мнения, украина, словакия, новости