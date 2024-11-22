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Разгром ВСУ в Курской области – ликвидированы 150 боевиков за сутки

Разгром ВСУ в Курской области – ликвидированы 150 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Разгром ВСУ в Курской области – ликвидированы 150 боевиков за сутки

В Курской области уничтожено 150 боевиков ВСУ за минувшие сутки, а также сожжена военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T14:51

2024-11-22T14:51

2024-11-22T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области уничтожено 150 боевиков ВСУ за минувшие сутки, а также сожжена военная техника врага, в том числе западного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение вражеским формированиям возле Александрии, Викторовки, Дарьино, Лебедевки, Леонидовки, Малой Локни, Никольского, Новоивановки и Свердликово.Также ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Мартыновка, Меловый, Нижний Клин, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.Всего за время боев на Курском направлении противник потерял более 34690 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронемашин и много другой военной техники и вооружения.Накануне также сообщалось о 150 ликвидированных в Курской области украинских боевиках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за заявлением Путина об "Орешнике" – ответ Кремля15 минут до Лондона: почему российский "Орешник" неуязвим для ПВОЗаявление Путина о ракетах стало прямым сигналом Западу: Рубикон пройден

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, обстрелы всу, новости, армия и флот, вооруженные силы россии