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Сколько стоит красная икра в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Сколько стоит красная икра в Крыму и Севастополе
Сколько стоит красная икра в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Сколько стоит красная икра в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе растет цена на отечественную красную икру. Почем продавали деликатес в октябре в разных районах полуострова и где он самый дорогой, РИА... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T18:50
2024-11-22T18:53
цены в крыму
икра
цены и тарифы
продукты
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе растет цена на отечественную красную икру. Почем продавали деликатес в октябре в разных районах полуострова и где он самый дорогой, РИА Новости Крым рассказали в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю (Крымстат).В Симферополе красная икра, по информации Крымстата, продавалась в прошлом месяце немного дешевле – за 11 777, 99 рублей за килограмм. В Евпатории ее средняя цена была 10 435, 78 рублей. И дешевле всего новогодний деликатес можно было приобрести в Керчи – по цене 8 828, 62 рубля.В Севастополе отечественную икру лососевых рыб в октябре продавали в среднем по цене 9 822, 69 рублей.В сравнении с сентябрем, стоимость этого продукта выросла в среднем по городам полуострова на 1-2 тысячи рублей.Средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).При этом в 25 регионах этот деликатес в октябре стоил выше среднероссийского значения. Самая дорогая икра оказалась в Крыму - в среднем 11 тысяч рублей. Следом за ним идут Мурманская и Московская области, где ее продают по цене выше 10 тысяч рублей.Ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая прогнозировала рост цен на красную икру. Объяснила она это тем, что в октябре закончилась путина, и цены уже выросли примерно на 25%. А ближе к зимним праздникам можно ожидать повышение цены еще до 15%.Глава Рыбного союза РФ Александр Панин в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что есть три явных и одна скрытая причина роста цен на красную икру в России. Но ни одна из них не связана с логистикой или экспортом и не объясняет неадекватную ситуацию на рынке. Эта проблема, по его мнению, требует внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому годуВ Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменитьЦены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года
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РИА Новости Крым
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4.7
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цены в крыму, икра, цены и тарифы, продукты, общество, экономика, экономика крыма
Сколько стоит красная икра в Крыму и Севастополе

Крым вошел в число регионов России с самой дорогой красной икрой

18:50 22.11.2024 (обновлено: 18:53 22.11.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИКРА РЫБЗАВОД "ЯСНЫЙ" ОСТРОВ ИТУРУП
ИКРА РЫБЗАВОД ЯСНЫЙ ОСТРОВ ИТУРУП - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе растет цена на отечественную красную икру. Почем продавали деликатес в октябре в разных районах полуострова и где он самый дорогой, РИА Новости Крым рассказали в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю (Крымстат).
"Средняя цена отечественной икры лососевых рыб в Ялте в октябре составила 12 630, 78 рублей за килограмм", - следует из данных средних потребительских цен на товары и услуги в республике.
В Симферополе красная икра, по информации Крымстата, продавалась в прошлом месяце немного дешевле – за 11 777, 99 рублей за килограмм. В Евпатории ее средняя цена была 10 435, 78 рублей. И дешевле всего новогодний деликатес можно было приобрести в Керчи – по цене 8 828, 62 рубля.
В Севастополе отечественную икру лососевых рыб в октябре продавали в среднем по цене 9 822, 69 рублей.
В сравнении с сентябрем, стоимость этого продукта выросла в среднем по городам полуострова на 1-2 тысячи рублей.
Средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
При этом в 25 регионах этот деликатес в октябре стоил выше среднероссийского значения. Самая дорогая икра оказалась в Крыму - в среднем 11 тысяч рублей. Следом за ним идут Мурманская и Московская области, где ее продают по цене выше 10 тысяч рублей.
Ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая прогнозировала рост цен на красную икру. Объяснила она это тем, что в октябре закончилась путина, и цены уже выросли примерно на 25%. А ближе к зимним праздникам можно ожидать повышение цены еще до 15%.
Глава Рыбного союза РФ Александр Панин в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что есть три явных и одна скрытая причина роста цен на красную икру в России. Но ни одна из них не связана с логистикой или экспортом и не объясняет неадекватную ситуацию на рынке. Эта проблема, по его мнению, требует внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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