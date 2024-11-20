https://crimea.ria.ru/20241120/skolko-stoyat-mandariny-v-krymu-i-vyrastut-li-tseny-k-novomu-godu-1142001297.html

Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому году

Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому году - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому году

Невозможно представить Новый год без ароматных мандаринов. РИА Новости Крым решили узнать, сколько они стоят сейчас и поднимутся ли цены к Новому году. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T19:07

2024-11-20T19:07

2024-11-20T19:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Невозможно представить Новый год без ароматных мандаринов. РИА Новости Крым решили узнать, сколько они стоят сейчас и поднимутся ли цены к Новому году.На рыночных прилавках красуются ароматные цитрусовые из Абхазии, Турции и Китая. Цены на них варьируются от 190 до 250 рублей.По мнению продавцов, мандаринов в Крыму хватает, но цены на них выросли примерно на 20-30 рублей.В ассортименте также есть мандарины из Абхазии и Китая. Последние, по словам продавца, очень полюбились покупателям.А вот абхазские мандарины покупатели берут чуть реже, добавил продавец, говорит, что они "не такие вкусные".Турецких мандаринов в этом году мало, отметила продавец, вероятно, из-за небольшого объема урожая, считает она. Соответственно, цена на них выше.По ее словам, в этом году весь товар дороже, и к Новому году цена на мандарины еще вырастет."Повысится обязательно, не знаю на сколько. Сейчас оптом мандарин дорогой, турецкий стоит 180-190 рублей. Хороший сладкий мандарин – это дорого. А с кислинкой и некрасивый – подешевле, но люди его не берут", - отметила продавец.До конца года из-за экспортных сложностей также следует ожидать роста стоимости бананов на 15-20%, сообщила ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.Также традиционно в рост пойдет цена на главный новогодний деликатес - красную икру: в октябре закончилась путина, и цены уже выросли примерно на 25%, ближе к зимним праздникам можно ожидать повышение цены еще до 15%, считает она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в РоссииНасколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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