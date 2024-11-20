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Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому году
Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому году - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому году
Невозможно представить Новый год без ароматных мандаринов. РИА Новости Крым решили узнать, сколько они стоят сейчас и поднимутся ли цены к Новому году. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T19:07
2024-11-20T19:07
2024-11-20T19:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Невозможно представить Новый год без ароматных мандаринов. РИА Новости Крым решили узнать, сколько они стоят сейчас и поднимутся ли цены к Новому году.На рыночных прилавках красуются ароматные цитрусовые из Абхазии, Турции и Китая. Цены на них варьируются от 190 до 250 рублей.По мнению продавцов, мандаринов в Крыму хватает, но цены на них выросли примерно на 20-30 рублей.В ассортименте также есть мандарины из Абхазии и Китая. Последние, по словам продавца, очень полюбились покупателям.А вот абхазские мандарины покупатели берут чуть реже, добавил продавец, говорит, что они "не такие вкусные".Турецких мандаринов в этом году мало, отметила продавец, вероятно, из-за небольшого объема урожая, считает она. Соответственно, цена на них выше.По ее словам, в этом году весь товар дороже, и к Новому году цена на мандарины еще вырастет."Повысится обязательно, не знаю на сколько. Сейчас оптом мандарин дорогой, турецкий стоит 180-190 рублей. Хороший сладкий мандарин – это дорого. А с кислинкой и некрасивый – подешевле, но люди его не берут", - отметила продавец.До конца года из-за экспортных сложностей также следует ожидать роста стоимости бананов на 15-20%, сообщила ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.Также традиционно в рост пойдет цена на главный новогодний деликатес - красную икру: в октябре закончилась путина, и цены уже выросли примерно на 25%, ближе к зимним праздникам можно ожидать повышение цены еще до 15%, считает она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в РоссииНасколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай
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крым, видео, цены в крыму, цены на мясо в крыму, общество, новый год, новый год 2025
Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому году
Сколько стоят мандарины в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым
. Невозможно представить Новый год без ароматных мандаринов. РИА Новости Крым
решили узнать, сколько они стоят сейчас и поднимутся ли цены к Новому году.
На рыночных прилавках красуются ароматные цитрусовые из Абхазии, Турции и Китая. Цены на них варьируются от 190 до 250 рублей.
По мнению продавцов, мандаринов в Крыму хватает, но цены на них выросли примерно на 20-30 рублей.
В ассортименте также есть мандарины из Абхазии и Китая. Последние, по словам продавца, очень полюбились покупателям.
"Больше пользуются спросом китайские мандарины - маленькие. Они более сладкие", - отметил продавец Геннадий.
А вот абхазские мандарины покупатели берут чуть реже, добавил продавец, говорит, что они "не такие вкусные".
"В основном берут турецкие, они всегда сладкие", - говорит продавец Гульнара.
Турецких мандаринов в этом году мало, отметила продавец, вероятно, из-за небольшого объема урожая, считает она. Соответственно, цена на них выше.
По ее словам, в этом году весь товар дороже, и к Новому году цена на мандарины еще вырастет.
"Повысится обязательно, не знаю на сколько. Сейчас оптом мандарин дорогой, турецкий стоит 180-190 рублей. Хороший сладкий мандарин – это дорого. А с кислинкой и некрасивый – подешевле, но люди его не берут", - отметила продавец.
До конца года из-за экспортных сложностей также следует ожидать роста стоимости бананов на 15-20%
, сообщила ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.
Также традиционно в рост пойдет цена на главный новогодний деликатес - красную икру: в октябре закончилась путина, и цены уже выросли примерно на 25%, ближе к зимним праздникам можно ожидать повышение цены еще до 15%, считает она.
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