https://crimea.ria.ru/20241012/nezdorovaya-situatsiya-ekspert-otsenil-vzlet-tseny-na-krasnuyu-ikru-v-rossii-1140937248.html

Нездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в России

Нездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в России - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Нездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в России

Есть три явных и одна скрытая причина роста цен на красную икру в России. Но ни одна из них не связана с логистикой или экспортом и не объясняет неадекватную... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T21:15

2024-10-12T21:15

2024-10-12T21:15

мнения

радио "спутник в крыму"

александр панин

рыбный промысел в крыму

рыба

незаконный лов рыбы

рыболовство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Есть три явных и одна скрытая причина роста цен на красную икру в России. Но ни одна из них не связана с логистикой или экспортом и не объясняет неадекватную ситуацию рынке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава Рыбного союза РФ Александр Панин, отметив, что проблема требует внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).Цены на красную икру в России к октябрю, несмотря на завершение путины, выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и рискуют вырасти еще 10% к Новому году. Данные приводят в Рыбном союзе, информация находит подтверждение в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.Проблем с объемами нетПо словам Панина, это "совершенно непонятная история, поскольку проблем с объемами быть не должно: двухгодичный запас икры перекрывает годовую потребность"."В прошлом году рыбалка была рекордной: поймали больше 600 тысяч тонн дальневосточных лосося и произвели больше 25 тысяч тонн икры. В этом году, даже учитывая нерыбный год и не самую удачную рыбалку, произвели порядка 11 тысяч тонн икры. То есть совокупно получается 36 тысяч тонн. Годовая потребность россиян в год – 15 тысяч. Получается 30 тысяч необходимо на два года, и у нас с вами 6 тысяч в профиците", – рассказал эксперт.При этом цена растет, и тому есть три причины, которые можно назвать очевидными, говорит он.Причины роста ценПервая причина – инфляция."Ставки по кредитам выросли в два раза. И рыбаки вкладывают кредитные деньги, и трейдеры. Икра закупается за три месяца, а реализуется потом больше года. И если в прошлом году ставки были 10%, то сейчас 25%. И под 25% годовых все это весьма недешево. Вот вам и двойная накрутка", – объясняет Панин.Вторая причина – рост зарплат сотрудников-вахтовиков перерабатывающих предприятий, добавил он.Третья причина – рост тарифов у естественных монополий."Большая часть лососевых предприятий работает на дизель-генераторах в местах, где нет ни электричества, никакой инфраструктуры. Поэтому рост расходов на топливо тащит за собой себестоимость. И рыбаки пытаются перекладывать ее в первоначальную цену", – рассказал эксперт.Есть и еще один аспект, не столь очевидный, как предыдущие, но, по мнению Панина, важный с точки зрения ценообразования на красную икру в текущем году."Это влияние маркировки "Честный знак". Мы недооцениваем эту составляющую, а происходит две вещи. Во-первых, это оборудование, то есть расходы, пускай и небольшие. Во-вторых, "Честный знак" напрямую влияет на обеление рынка: доля нелегальной икры вымывается из оборота, что будет происходить крайне стремительно, а это дополнительные налоги. С точки зрения сохранения ресурсов – это здорово, но с точки зрения цен для потребителя это не самый приятный аспект, тем более в условиях высокой инфляции", – прокомментировал эксперт.Мифы и реальностьТем не менее даже все вышеперечисленное не способно объяснить неадекватные цены на рынке сейчас, считает Панин.При этом логистика, о которой часто любят упоминать, существенно не влияет на цены на внутреннем рынке, подчеркивает эксперт."Доставка с Дальнего Востока – 26-30 рублей на килограмм, 50 – предел. Везется икра рефрижераторами в контейнерах либо автотранспортом, либо по железной дороге, и проблем с этим нет. До Крыма, насколько я знаю, машина, а это как минимум 15-20 тонн, стоит 150-200 тысяч рублей. Ну тоже не должно быть такого существенного прироста", – оценил ситуацию Панин.Не влияет на ценообразование значительно и экспорт, добавил он."Икра экспортируется, но я не думаю, что это влияет на внутренний рынок серьезно. Экспортируемый замороженный ястык горбуши, нерки и так далее – это в основном азиатский рынок. Объем экспорта там не настолько большой, чтобы влиять на внутреннее потребление", – объяснил эксперт.Ищите, кому выгодноПо мнению Панина, цена на красную икру продолжает расти из-за чрезмерного и нездорового ажиотажа вокруг вопроса о ней. И делается это искусственно в интересах трейдеров, считает эксперт."Не припомню на своей бытности вот такого внимания к ценам на красную икру. Весь этот ажиотаж в СМИ раскручивает ценовую спираль, и она играет на руку крупнейшим компаниям, которые занимаются реализацией продукта", – рассказал Панин.По его словам, в России "сложившаяся структура реализации икры такова, что большей ее частью распоряжаются всего четыре компании, которые скупают икру у рыбаков и распределяют дальше по крупнооптовым и мелкооптовым каналам".Панин делает вывод, что настало время посмотреть на ситуацию с ценами на красную икру в большем приближении – с участием ФАС."Думаю, тут надо позаниматься Федеральной антимонопольной службе и посмотреть, что происходит".При этом эксперт заметил, что цены на красную икру к черной "не приблизятся никогда".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр панин, рыбный промысел в крыму, рыба, незаконный лов рыбы, рыболовство