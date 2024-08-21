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Инфляция в Крыму ускорилась: какие товары подорожали больше всего

Инфляция в Крыму ускорилась: какие товары подорожали больше всего - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Инфляция в Крыму ускорилась: какие товары подорожали больше всего

Годовая инфляция в Крыму в июле ускорилась с 7,5% до 8% в основном из-за роста коммунальных тарифов и сокращения предложения топлива. Об этом говорится в отчете РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T10:12

2024-08-21T10:12

2024-08-21T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в Крыму в июле ускорилась с 7,5% до 8% в основном из-за роста коммунальных тарифов и сокращения предложения топлива. Об этом говорится в отчете регионального отделения Банка России.Кроме того, в динамике цен на непродовольственные товары отразился рост затрат производителей и поставщиков, добавили в ведомстве.Как уточнили в ЦБ, в регионе замедлился рост цен на свинину и мясо птицы за счет роста производства этих продуктов в Крыму. Цены на яйца в июле также выросли меньше, чем месяцем ранее, за счет расширения импорта.При этом в Крыму ускорился годовой рост цен на бензин, газовое и дизельное топливо. Причины – временное сокращение производства, увеличение стоимости нефтепродуктов и увеличение спроса из-за роста потока автотуристов в регион.Также в республике фиксируют подорожание одежды и обуви из-за возросших затрат на логистику, сырье и оплату труда.Годовой рост цен на жилищно-коммунальные услуги ускорился из-за проведенной в июле индексации тарифов.Регулятор отметил, что высокое инфляционное давление в России формируется и под влиянием сильного внутреннего спроса, который пока опережает возможности расширения производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в цене – когда ждать повышения стоимости топливаЧто будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью – прогноз депутата ГосдумыЭкономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставку

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2024

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