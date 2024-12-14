https://crimea.ria.ru/20241214/udary-vozmezdiya-za-taganrog-i-draka-detey-v-krymu-top-novostey-nedeli-1142599318.html

Удары возмездия за Таганрог и драка детей в Крыму: топ новостей недели

Удары возмездия за Таганрог и драка детей в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Удары возмездия за Таганрог и драка детей в Крыму: топ новостей недели

Российские военные нанесли массированные удары возмездия по Украине в ответ на атаку американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Победивший РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T19:34

2024-12-14T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли массированные удары возмездия по Украине в ответ на атаку американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Победивший в выборах в США Дональд Трамп выступил против ударов американскими ракетами вглубь России. Президент Сирии Башар Асад передал власть вооруженной оппозиции и покинул страну. Из подконтрольной Киеву части Харьковской области принудительно вывозят людей. В МИД России призвали россиян не ехать в США. В Симферопольском роддоме младенца травмировали при родах. В Щелкино школьницы избили девочку. Директор "Тайгана" Олег Зубков озвучил причину гибели управляющей парка львов Леокадии Переваловой. Российские операторы меняют условия предоставления услуг связи для абонентов в Крыму.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Ответ России на удар по ТаганрогуВ ночь на пятницу и с утра 13 декабря практически по всей территории Украины прогремели мощные взрывы, сообщалось о массовых прилетах в различных областях, повреждении военной инфраструктуры и объектов энергетики. Как заявили в Минобороны РФ, массированный высокоточный удар по объектам топливной и энергетической промышленности на Украине российские военнослужащие нанесли в ответ на атаку ВСУ на Таганрог. Ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог был нанесен с территории Украины 11 декабря.Заявление Трампа по ударам вглубь РФУдары американскими дальнобойными ракетами вглубь территорий России ведут к еще большей эскалации украинского конфликта, заявил на этой неделе в интервью журналу Time победивший в президентских выборах в США Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что не собирается останавливать военную помощь Киеву для укрепления его позиций при переговорах о завершении конфликта.Ситуация в Сирии8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Позже в МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Москва в переговорах не участвовала. Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разговоры о сохранении военного присутствия России в Сирии преждевременны. Эксперты считают, что, несмотря на неопределенность ситуации, Москва имеет целый ряд ресурсов для сохранения своего присутствия в стране.Принудительная эвакуация на УкраинеУтром 12 декабря глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об "усилении мероприятий по эвакуации" на фоне наступательных действий российских военных. Всего в Харьковской области эвакуации подлежат 344 населенных пункта, расположенных 1,5 километрах от линии фронта.В МИД России призвали не ездить в АмерикуПоездки граждан России в США несут серьезные риски, заявила 11 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, спецслужбы Штатов практикуют мошенническую схему выманивания за границу россиян, к которым у американских властей есть политические претензии. Заманивают, в частности, под видом выгодных коммерческих или туристических предложений, после чего задерживают на территории США или дружественных им стран. В этой связи МИД призывает в предстоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в США и союзные им государства-сателлиты.Драка подростков и ЧП при родах в КрымуНа этой неделе в СМИ появилось сообщение о происшествии в симферопольском роддоме №2. Роженица заявила о том, что врачи во время родов якобы "выдавливали ребенка локтями", что привело к тому, что малыш оказался в паллиативном отделении. В минздраве Крыма проводят проверку по факту информации о применении запрещенных приемов. Обстоятельства причинения травм младенцу также устанавливает Следственный комитет. Дело взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин.Также центральный аппарат СК проконтролирует расследование по еще одному громкому инциденту в Крыму: на пляже в Щелкино школьники избили несовершеннолетнюю. По данным главного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю, родители подростков пытаются принять меры для избежания их детьми ответственности за совершенный противоправный поступок. Тем не менее, следователи установили всех несовершеннолетних участников инцидента. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.Причина гибели управляющей "Тайгана"На этой неделе директор парка львов "Тайган" Олег Зубков озвучил причину гибели управляющей Леокадии Переваловой, которую 18 октября растерзали львы. В соответствии с выводами специальной комиссии, трагедия случилась из-за нарушения Переваловой технологического процесса и правил эксплуатации вольеров с хищными животными.Мобильная связь для крымчанРоссийские операторы меняют условия предоставления услуг связи для абонентов в Крыму. Как сообщили в среду в Минцифры, оператор "Билайн" с 1 января 2025 года предоставит голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. Ежедневный объем передачи данных – до 700 МБ в день. "Мегафон" с 28 февраля 2025 года также отменит ограничения на голос и интернет на тех же условиях. Оператор "Т2" полностью отменил ограничения на связь и интернет уже с 8 октября. Если абонент регистрируется в сети Миранда-Медиа, ограничений на пользование услугами в Крыму нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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