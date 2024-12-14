Удары возмездия за Таганрог и драка детей в Крыму: топ новостей недели
Удары по Украине и драка подростков в Крыму – самые популярные темы уходящей недели
19:34 14.12.2024 (обновлено: 19:43 14.12.2024)
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли массированные удары возмездия по Украине в ответ на атаку американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Победивший в выборах в США Дональд Трамп выступил против ударов американскими ракетами вглубь России. Президент Сирии Башар Асад передал власть вооруженной оппозиции и покинул страну. Из подконтрольной Киеву части Харьковской области принудительно вывозят людей. В МИД России призвали россиян не ехать в США. В Симферопольском роддоме младенца травмировали при родах. В Щелкино школьницы избили девочку. Директор "Тайгана" Олег Зубков озвучил причину гибели управляющей парка львов Леокадии Переваловой. Российские операторы меняют условия предоставления услуг связи для абонентов в Крыму.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.
Ответ России на удар по Таганрогу
В ночь на пятницу и с утра 13 декабря практически по всей территории Украины прогремели мощные взрывы, сообщалось о массовых прилетах в различных областях, повреждении военной инфраструктуры и объектов энергетики. Как заявили в Минобороны РФ, массированный высокоточный удар по объектам топливной и энергетической промышленности на Украине российские военнослужащие нанесли в ответ на атаку ВСУ на Таганрог.
Ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог был нанесен с территории Украины 11 декабря.
Заявление Трампа по ударам вглубь РФ
Удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территорий России ведут к еще большей эскалации украинского конфликта, заявил на этой неделе в интервью журналу Time победивший в президентских выборах в США Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что не собирается останавливать военную помощь Киеву для укрепления его позиций при переговорах о завершении конфликта.
Ситуация в Сирии
8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Позже в МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Москва в переговорах не участвовала.
Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разговоры о сохранении военного присутствия России в Сирии преждевременны. Эксперты считают, что, несмотря на неопределенность ситуации, Москва имеет целый ряд ресурсов для сохранения своего присутствия в стране.
Принудительная эвакуация на Украине
Утром 12 декабря глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об "усилении мероприятий по эвакуации" на фоне наступательных действий российских военных. Всего в Харьковской области эвакуации подлежат 344 населенных пункта, расположенных 1,5 километрах от линии фронта.
В МИД России призвали не ездить в Америку
Поездки граждан России в США несут серьезные риски, заявила 11 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, спецслужбы Штатов практикуют мошенническую схему выманивания за границу россиян, к которым у американских властей есть политические претензии. Заманивают, в частности, под видом выгодных коммерческих или туристических предложений, после чего задерживают на территории США или дружественных им стран. В этой связи МИД призывает в предстоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в США и союзные им государства-сателлиты.
Драка подростков и ЧП при родах в Крыму
На этой неделе в СМИ появилось сообщение о происшествии в симферопольском роддоме №2. Роженица заявила о том, что врачи во время родов якобы "выдавливали ребенка локтями", что привело к тому, что малыш оказался в паллиативном отделении. В минздраве Крыма проводят проверку по факту информации о применении запрещенных приемов. Обстоятельства причинения травм младенцу также устанавливает Следственный комитет. Дело взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин.
Также центральный аппарат СК проконтролирует расследование по еще одному громкому инциденту в Крыму: на пляже в Щелкино школьники избили несовершеннолетнюю. По данным главного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю, родители подростков пытаются принять меры для избежания их детьми ответственности за совершенный противоправный поступок. Тем не менее, следователи установили всех несовершеннолетних участников инцидента. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.
12 декабря, 16:36Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму
Причина гибели управляющей "Тайгана"
На этой неделе директор парка львов "Тайган" Олег Зубков озвучил причину гибели управляющей Леокадии Переваловой, которую 18 октября растерзали львы. В соответствии с выводами специальной комиссии, трагедия случилась из-за нарушения Переваловой технологического процесса и правил эксплуатации вольеров с хищными животными.
Мобильная связь для крымчан
Российские операторы меняют условия предоставления услуг связи для абонентов в Крыму. Как сообщили в среду в Минцифры, оператор "Билайн" с 1 января 2025 года предоставит голосовую связь и интернет без ограничений, если регистрироваться в сети К-Телеком. Ежедневный объем передачи данных – до 700 МБ в день. "Мегафон" с 28 февраля 2025 года также отменит ограничения на голос и интернет на тех же условиях. Оператор "Т2" полностью отменил ограничения на связь и интернет уже с 8 октября. Если абонент регистрируется в сети Миранда-Медиа, ограничений на пользование услугами в Крыму нет.
Вчера, 20:09В России ограничили доступ к Viber
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.