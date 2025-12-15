https://crimea.ria.ru/20251215/putin-prodlil-zapret-na-eksport-rossiyskoy-nefti-1151692061.html
Путин продлил запрет на экспорт российской нефти
Путин продлил запрет на экспорт российской нефти - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Путин продлил запрет на экспорт российской нефти
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами,... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T20:23
2025-12-15T20:23
2025-12-15T20:23
новости
владимир путин (политик)
нефть
экспорт
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147319185_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_7b57a7c048b884ca379764f46da643fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, до 30 июня 2026 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В декабре 2022 года страны Группы семи, ЕС и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Летом 2025-го потолок снизили до 47,6 доллара за баррель. К уменьшению потолка не присоединились только США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуациюЕС расширил санкционный список против России19 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147319185_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_772cd16b817b47811166146643e0a3ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, владимир путин (политик), нефть, экспорт, коллективный запад
Путин продлил запрет на экспорт российской нефти
Путин продлил запрет на поставки российской нефти по потолку цен до 30 июня