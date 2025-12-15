Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил запрет на экспорт российской нефти - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251215/putin-prodlil-zapret-na-eksport-rossiyskoy-nefti-1151692061.html
Путин продлил запрет на экспорт российской нефти
Путин продлил запрет на экспорт российской нефти - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Путин продлил запрет на экспорт российской нефти
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами,... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T20:23
2025-12-15T20:23
новости
владимир путин (политик)
нефть
экспорт
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147319185_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_7b57a7c048b884ca379764f46da643fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, до 30 июня 2026 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В декабре 2022 года страны Группы семи, ЕС и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Летом 2025-го потолок снизили до 47,6 доллара за баррель. К уменьшению потолка не присоединились только США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуациюЕС расширил санкционный список против России19 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147319185_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_772cd16b817b47811166146643e0a3ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), нефть, экспорт, коллективный запад
Путин продлил запрет на экспорт российской нефти

Путин продлил запрет на поставки российской нефти по потолку цен до 30 июня

20:23 15.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, до 30 июня 2026 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 30 июня 2026 г.", – говорится в документе.
В декабре 2022 года страны Группы семи, ЕС и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Летом 2025-го потолок снизили до 47,6 доллара за баррель. К уменьшению потолка не присоединились только США.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию
ЕС расширил санкционный список против России
19 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
 
НовостиВладимир Путин (политик)НефтьЭкспортКоллективный Запад
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:32Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и Зеленским
22:55Попытка диверсии ВСУ в Новороссийске и переговоры США и Украины: главное
22:42Что не дает США и Украине договориться в Берлине – мнение
22:19ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
22:12Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине
21:52ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник
21:32В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов
21:09Возможно ли энергетическое перемирие с Украиной
20:56В Севастополе подешевели мясо и овощи
20:42Курс на укрепление связей: итоги года комитета народной дипломатии в РК
20:23Путин продлил запрет на экспорт российской нефти
20:05Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
19:48Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образование
19:28Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
19:10В России упростили определение начальной цены изъятых сельхозземель
18:52В России ужесточат контроль за финансами подозреваемых в экстремизме
18:37Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережной
18:22Победа в руках "Крыма" – боец принял роды у девушки из ДНР под обстрелами
18:05Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии
17:50Самозанятые в России будут оформлять больничные
Лента новостейМолния