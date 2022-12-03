https://crimea.ria.ru/20221203/potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-kak-budut-rabotat-ogranicheniya-1125668669.html
Потолок цен на российскую нефть: как будут работать ограничения
Потолок цен на российскую нефть: как будут работать ограничения - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Потолок цен на российскую нефть: как будут работать ограничения
Страны Группы семи, ЕС и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Об этом... РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T20:24
2022-12-03T20:24
2022-12-03T20:25
экономика
санкции против россии
европейский союз
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Страны Группы семи, ЕС и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, пишет РИА Новости.Ограничение цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.Кроме того, будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти. Это касается судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января.Сообщается также, что эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС останется в силе, однако танкеры в юрисдикции Евросоюза смогут транспортировать нефть в третьи страны, если она продается ниже установленного потолка.Евросоюз согласовал ограничение цен на российскую нефть накануне, 2 декабря. Такого решения удалось достичь после того, как власти Польши отказались от ранее заявленных требований снизить потолок ниже 60 долларов за баррель.В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не примет потолка цен на свою нефть и проводит "быстрый анализ" дальнейших действий на рынке. По его словам, к введению ограничений была "проведена определенная подготовка".После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://crimea.ria.ru/20221012/putin-ozvuchil-posledstviya-vvedeniya-potolka-tsen-na-neft-1124839589.html
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экономика, санкции против россии, европейский союз, в мире
Потолок цен на российскую нефть: как будут работать ограничения
Страны G7, ЕС и Австралия согласовали введение потолка цен на нефть из России
20:24 03.12.2022 (обновлено: 20:25 03.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Страны Группы семи, ЕС и Австралия согласовали предельную стоимость на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, пишет РИА Новости.
Ограничение цен на морские поставки нефти вступит в силу 5 декабря, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года. При этом санкции допускают корректировку отметки.
Кроме того, будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти. Это касается судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января.
Сообщается также, что эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС останется в силе, однако танкеры в юрисдикции Евросоюза смогут транспортировать нефть в третьи страны, если она продается ниже установленного потолка.
Евросоюз согласовал ограничение цен на российскую нефть
накануне, 2 декабря. Такого решения удалось достичь после того, как власти Польши отказались от ранее заявленных требований снизить потолок ниже 60 долларов за баррель.
В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не примет потолка цен на свою нефть и проводит "быстрый анализ" дальнейших действий на рынке. По его словам, к введению ограничений была "проведена определенная подготовка".
После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.