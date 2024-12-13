Рейтинг@Mail.ru
Что хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241213/chto-khochet-tramp-v-obmen-na-soblyudenie-interesov-rossii-na-ukraine-1142595170.html
Что хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине
Что хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Что хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп готов содействовать установлению мира на Украине с учетом интересов России взамен на отказ РФ от тесных... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T18:48
2024-12-13T13:48
радио "спутник в крыму"
мнения
политика
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин (председатель кнр)
новости
юрий светов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141641409_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_cbcb837512977e0f279819dfefd95e86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп готов содействовать установлению мира на Украине с учетом интересов России взамен на отказ РФ от тесных отношений с Китаем. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.По словам политолога, "китайцы это прекрасно понимают". При этом Китай "хочет победы России", несмотря на то, что при всех добрых отношениях КНР и РФ конкурируют в некоторых областях, считает Светов.В окончании военных действий на Украине Китай заинтересован еще и потому, что желает скорейшего решения проблем в логистике и в инвестиционных отношениях с американцами, добавил он.При этом руководство Китая внимательно смотрит за происходящим на Украине с другой важной для себя точки зрения: как действуют США и их союзники против РФ, подчеркнул Светов.Кроме того, тревожным сигналом для Китая являются заявления США и НАТО о военных действиях в Тихоокеанском регионе, который не является зоной их ответственности."Это означает, что американцы готовят страны НАТО к тому, чтобы они помогали им в борьбе против Китая. И огромное значение для Китая имеет тот боевой опыт, который приобрела российская армия (на Украине – ред.) и которым, как он рассчитывает, мы с ними поделимся", – сказал Светов.На этом фоне весьма показательным стало то, что Дональд Трамп пригласил лидера КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию в Вашингтон в январе, считает эксперт. По мнению Светова, это сигнал, что США при Трампе намерены сблизиться с Китаем как партнеры на взаимовыгодных условиях."От Китая уже поступило сообщение, что он (Си Цзиньпин – ред.) не поедет. Ну а что председатель КНР будет делать в толпе послов и спонсоров избирательной компании Трампа? Он понимает, что нужно разговаривать с Трампом, но в деловой обстановке, а не в обстановке балов, карнавалов и маскарадов, которыми всегда у американцев отмечается вступление в должность нового президента. Но со стороны Трампа это было, безусловно, показательно, это шаг дружбы", – прокомментировал Светов.При этом он подчеркнул, что пока от Трампа звучат только обещания, количество которых было немалым даже во время его первого президентства США, но "все мы помним, чем это завершилось", заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже Россия близка к достижению целей СВО – Нарышкин
сша
китай
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141641409_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_2958f3ae4974e79ef4bee371be315062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, политика, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин (председатель кнр), новости, юрий светов, украина, россия
Что хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине

Трамп готов способствовать миру на Украине за отказ России от дружбы с Китаем – эксперт

18:48 13.12.2024
 
© AP Photo Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп готов содействовать установлению мира на Украине с учетом интересов России взамен на отказ РФ от тесных отношений с Китаем. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.
"Какую цену от России хочет Трамп за то, что на Украине будут учтены интересы РФ? Цена простая: отойдите от Китая", – сказал Светов.
По словам политолога, "китайцы это прекрасно понимают". При этом Китай "хочет победы России", несмотря на то, что при всех добрых отношениях КНР и РФ конкурируют в некоторых областях, считает Светов.

"Они стоят спина к спине, но есть области, в которых они конкурируют. Но это неизбежно. Будущий многополярный мир предполагает конкуренцию между разными странами, но важно быть конкурентами, а не врагами. И китайцы все время США об этом говорят. И Китай хочет, чтобы Россия нуждалась в Китае, так же, как Китай нуждается в России", – сказал он.

В окончании военных действий на Украине Китай заинтересован еще и потому, что желает скорейшего решения проблем в логистике и в инвестиционных отношениях с американцами, добавил он.
При этом руководство Китая внимательно смотрит за происходящим на Украине с другой важной для себя точки зрения: как действуют США и их союзники против РФ, подчеркнул Светов.
"Они смотрят и понимают, что в будущем возможном конфликте против Тайваня с ними будут обращаться так же, а, возможно, и более жестко", – отметил он.
Кроме того, тревожным сигналом для Китая являются заявления США и НАТО о военных действиях в Тихоокеанском регионе, который не является зоной их ответственности.
"Это означает, что американцы готовят страны НАТО к тому, чтобы они помогали им в борьбе против Китая. И огромное значение для Китая имеет тот боевой опыт, который приобрела российская армия (на Украине – ред.) и которым, как он рассчитывает, мы с ними поделимся", – сказал Светов.
На этом фоне весьма показательным стало то, что Дональд Трамп пригласил лидера КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию в Вашингтон в январе, считает эксперт. По мнению Светова, это сигнал, что США при Трампе намерены сблизиться с Китаем как партнеры на взаимовыгодных условиях.
"От Китая уже поступило сообщение, что он (Си Цзиньпин – ред.) не поедет. Ну а что председатель КНР будет делать в толпе послов и спонсоров избирательной компании Трампа? Он понимает, что нужно разговаривать с Трампом, но в деловой обстановке, а не в обстановке балов, карнавалов и маскарадов, которыми всегда у американцев отмечается вступление в должность нового президента. Но со стороны Трампа это было, безусловно, показательно, это шаг дружбы", – прокомментировал Светов.
При этом он подчеркнул, что пока от Трампа звучат только обещания, количество которых было немалым даже во время его первого президентства США, но "все мы помним, чем это завершилось", заключил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России
Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже
Россия близка к достижению целей СВО – Нарышкин
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияПолитикаСШАКитайДональд ТрампСи Цзиньпин (председатель КНР)НовостиЮрий СветовУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09В России ограничили доступ к Viber
20:04Мороз и солнце сменят дожди: погода в Крыму на выходных
19:42Венгрия и Болгария нашли решение по транзиту российского газа
19:24В Севастополе при строительстве водовода нашли останки советских воинов
19:01В Белоруссии зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной
18:48Что хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине
18:29Дроны ВСУ атаковал маршрутку с пассажирами в Голой Пристани
18:20В Феодосии ветер повалил дерево на машину и жилой дом
18:08В Ялте ветер сломал новогодние елки
17:41Возведение водоочистной станции на севере Крыма нужно ускорить – власти
17:22Грузовик смял три легковушки на Кубани – погибли трое
17:10В Курской области уничтожены два британских танка Challenger
16:38Катастрофические цифры: Киев потерял более 12 тысяч боевиков за неделю
16:13Восемь безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
16:07Над Крымом сбили украинский беспилотник
16:00"Очень серьезные темы": Путин проводит совещание с Совбезом
15:45Украина попросила помощи с поставкой электроэнергии у пяти стран
15:16В Крыму возбудили дело после травмирования младенца во время родов
15:02Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру
14:31В пенсионный стаж граждан России включат годы работы на Украине
Лента новостейМолния