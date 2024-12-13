https://crimea.ria.ru/20241213/chto-khochet-tramp-v-obmen-na-soblyudenie-interesov-rossii-na-ukraine-1142595170.html

Что хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине

Что хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Что хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп готов содействовать установлению мира на Украине с учетом интересов России взамен на отказ РФ от тесных... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T18:48

2024-12-13T18:48

2024-12-13T13:48

радио "спутник в крыму"

мнения

политика

сша

китай

дональд трамп

си цзиньпин (председатель кнр)

новости

юрий светов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп готов содействовать установлению мира на Украине с учетом интересов России взамен на отказ РФ от тесных отношений с Китаем. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.По словам политолога, "китайцы это прекрасно понимают". При этом Китай "хочет победы России", несмотря на то, что при всех добрых отношениях КНР и РФ конкурируют в некоторых областях, считает Светов.В окончании военных действий на Украине Китай заинтересован еще и потому, что желает скорейшего решения проблем в логистике и в инвестиционных отношениях с американцами, добавил он.При этом руководство Китая внимательно смотрит за происходящим на Украине с другой важной для себя точки зрения: как действуют США и их союзники против РФ, подчеркнул Светов.Кроме того, тревожным сигналом для Китая являются заявления США и НАТО о военных действиях в Тихоокеанском регионе, который не является зоной их ответственности."Это означает, что американцы готовят страны НАТО к тому, чтобы они помогали им в борьбе против Китая. И огромное значение для Китая имеет тот боевой опыт, который приобрела российская армия (на Украине – ред.) и которым, как он рассчитывает, мы с ними поделимся", – сказал Светов.На этом фоне весьма показательным стало то, что Дональд Трамп пригласил лидера КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию в Вашингтон в январе, считает эксперт. По мнению Светова, это сигнал, что США при Трампе намерены сблизиться с Китаем как партнеры на взаимовыгодных условиях."От Китая уже поступило сообщение, что он (Си Цзиньпин – ред.) не поедет. Ну а что председатель КНР будет делать в толпе послов и спонсоров избирательной компании Трампа? Он понимает, что нужно разговаривать с Трампом, но в деловой обстановке, а не в обстановке балов, карнавалов и маскарадов, которыми всегда у американцев отмечается вступление в должность нового президента. Но со стороны Трампа это было, безусловно, показательно, это шаг дружбы", – прокомментировал Светов.При этом он подчеркнул, что пока от Трампа звучат только обещания, количество которых было немалым даже во время его первого президентства США, но "все мы помним, чем это завершилось", заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже Россия близка к достижению целей СВО – Нарышкин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин (председатель кнр), новости, юрий светов, украина, россия