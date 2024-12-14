https://crimea.ria.ru/20241214/chelovek-pogib-na-pozhare-v-chastnom-dome-v-simferopole-1142609905.html
Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе
Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе
В Симферополе на пожаре в частном доме, вспыхнувшем из-за короткого замыкания, погиб человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T08:51
2024-12-14T08:51
2024-12-14T08:52
пожар
происшествия
новости крыма
симферополь
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0e/1142610031_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_885ffe5f363e52d5937ce602e6b1a47a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре в частном доме, вспыхнувшем из-за короткого замыкания, погиб человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.ЧП произошло на улице Красногвардейской – в одном из частных домом огонь охватил кровлю. Прибывавшие на место спасатели ликвидировали пожар на площади 8 квадратных метров.Предварительно сообщается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.Крымские спасатели напоминают об опасности оставления без присмотра работающих газовых и электробытовых приборов. А также призывают не загромождать мебелью, оборудованием и прочими предметами двери и проходы и не хранить спички и зажигалки в местах, доступных для детейНакануне, 13 декабря, на пожаре в заброшенном частном доме в городе Саки погибли двое мужчин без определенного места жительства. Ранее в декабре похожий случай произошелв Керчи: предполагаемая причина пожара – курение в постели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года В Феодосии девушка пострадала при пожаре в автомобиле
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0e/1142610031_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e67a6451c01fcd6c498eebfd67dcc1ec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, происшествия, новости крыма, симферополь, гу мчс рф по республике крым
Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе
В Симферополе на пожаре в частном доме погиб человек – МЧС
08:51 14.12.2024 (обновлено: 08:52 14.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре в частном доме, вспыхнувшем из-за короткого замыкания, погиб человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.
ЧП произошло на улице Красногвардейской – в одном из частных домом огонь охватил кровлю. Прибывавшие на место спасатели ликвидировали пожар на площади 8 квадратных метров.
"При разборе конструкций, к сожалению, обнаружен погибший", – уточнили в ведомстве.
Предварительно сообщается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.
Крымские спасатели напоминают об опасности оставления без присмотра работающих газовых и электробытовых приборов. А также призывают не загромождать мебелью, оборудованием и прочими предметами двери и проходы и не хранить спички и зажигалки в местах, доступных для детей
Накануне, 13 декабря, на пожаре в заброшенном частном доме в городе Саки погибли двое
мужчин без определенного места жительства
. Ранее в декабре похожий случай произошел
в Керчи: предполагаемая причина пожара – курение в постели.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: