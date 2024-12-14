https://crimea.ria.ru/20241214/chelovek-pogib-na-pozhare-v-chastnom-dome-v-simferopole-1142609905.html

Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе

Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе

В Симферополе на пожаре в частном доме, вспыхнувшем из-за короткого замыкания, погиб человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T08:51

2024-12-14T08:51

2024-12-14T08:52

пожар

происшествия

новости крыма

симферополь

гу мчс рф по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре в частном доме, вспыхнувшем из-за короткого замыкания, погиб человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.ЧП произошло на улице Красногвардейской – в одном из частных домом огонь охватил кровлю. Прибывавшие на место спасатели ликвидировали пожар на площади 8 квадратных метров.Предварительно сообщается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.Крымские спасатели напоминают об опасности оставления без присмотра работающих газовых и электробытовых приборов. А также призывают не загромождать мебелью, оборудованием и прочими предметами двери и проходы и не хранить спички и зажигалки в местах, доступных для детейНакануне, 13 декабря, на пожаре в заброшенном частном доме в городе Саки погибли двое мужчин без определенного места жительства. Ранее в декабре похожий случай произошелв Керчи: предполагаемая причина пожара – курение в постели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года В Феодосии девушка пострадала при пожаре в автомобиле

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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