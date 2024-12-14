Рейтинг@Mail.ru
Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241214/chelovek-pogib-na-pozhare-v-chastnom-dome-v-simferopole-1142609905.html
Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе
Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе
В Симферополе на пожаре в частном доме, вспыхнувшем из-за короткого замыкания, погиб человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T08:51
2024-12-14T08:52
пожар
происшествия
новости крыма
симферополь
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0e/1142610031_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_885ffe5f363e52d5937ce602e6b1a47a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре в частном доме, вспыхнувшем из-за короткого замыкания, погиб человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.ЧП произошло на улице Красногвардейской – в одном из частных домом огонь охватил кровлю. Прибывавшие на место спасатели ликвидировали пожар на площади 8 квадратных метров.Предварительно сообщается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.Крымские спасатели напоминают об опасности оставления без присмотра работающих газовых и электробытовых приборов. А также призывают не загромождать мебелью, оборудованием и прочими предметами двери и проходы и не хранить спички и зажигалки в местах, доступных для детейНакануне, 13 декабря, на пожаре в заброшенном частном доме в городе Саки погибли двое мужчин без определенного места жительства. Ранее в декабре похожий случай произошелв Керчи: предполагаемая причина пожара – курение в постели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года В Феодосии девушка пострадала при пожаре в автомобиле
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0e/1142610031_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e67a6451c01fcd6c498eebfd67dcc1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, происшествия, новости крыма, симферополь, гу мчс рф по республике крым
Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе

В Симферополе на пожаре в частном доме погиб человек – МЧС

08:51 14.12.2024 (обновлено: 08:52 14.12.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симферополе погиб человек из-за неисправной электропроводки
В Симферополе погиб человек из-за неисправной электропроводки
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре в частном доме, вспыхнувшем из-за короткого замыкания, погиб человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по РК.
ЧП произошло на улице Красногвардейской – в одном из частных домом огонь охватил кровлю. Прибывавшие на место спасатели ликвидировали пожар на площади 8 квадратных метров.
"При разборе конструкций, к сожалению, обнаружен погибший", – уточнили в ведомстве.
Предварительно сообщается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.
Крымские спасатели напоминают об опасности оставления без присмотра работающих газовых и электробытовых приборов. А также призывают не загромождать мебелью, оборудованием и прочими предметами двери и проходы и не хранить спички и зажигалки в местах, доступных для детей
Накануне, 13 декабря, на пожаре в заброшенном частном доме в городе Саки погибли двое мужчин без определенного места жительства. Ранее в декабре похожий случай произошелв Керчи: предполагаемая причина пожара – курение в постели.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года
В Феодосии девушка пострадала при пожаре в автомобиле
ПожарПроисшествияНовости КрымаСимферопольГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15На Украине начали собирать чешские винтовки BREN-2
08:51Человек погиб на пожаре в частном доме в Симферополе
08:35На Украине обвинили Зеленского в нулевой перспективе вступления в НАТО
08:01В Грузии стартовали выборы президента
07:31Горящее топливо и выбитые окна: атака беспилотников на Орловскую область
07:20Атака ВСУ на Краснодарский край и еще три региона России: что известно
07:04Какие продукты для новогоднего стола чаще всего подделывают
00:01Какой сегодня праздник: 14 декабря
00:00Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
23:00Туман и сильная изморозь: в Крыму объявлено новое штормовое
22:54Сломанные новогодние елки и награды РИА Новости Крым: главное за день
22:37Команда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликта
22:03Ответ за Таганрог и блокировка Viber: главное за день
21:42Над Донецком сбили дальнобойные ракеты
21:35Скандальный доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов не одобрен
20:59В Керчи более 20 детей-сирот получили квартиры
20:38Дроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненый
20:20Комиссар ЕС по вопросам обороны впервые прибыл на Украину
20:09В России ограничили доступ к Viber
20:04Мороз и солнце сменят дожди: погода в Крыму на выходных
Лента новостейМолния