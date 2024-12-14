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Когда в Ялте починят главные новогодние елки - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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Когда в Ялте починят главные новогодние елки
Когда в Ялте починят главные новогодние елки - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Когда в Ялте починят главные новогодние елки
В Ялте приступили к ремонту поврежденных непогодой главных городских елок. Об этом сообщаила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T10:52
2024-12-14T10:52
ялта
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новый год
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В Ялте приступили к ремонту поврежденных непогодой главных городских елок. Об этом сообщаила глава администрации города Янина Павленко. "В Ялте все еще холодно, но уже солнечно и без ветра. Все службы города работают в штатном режиме – силы задействованы в основном на уборке. Набережную уже привели в порядок. Там же несколько бригад ремонтируют наши елочки – через 5 дней даем старт зимним праздникам. Настраиваемся на новогодний лад. Работаем!", - написала она в своем ТГ-канале.В пятницу, 13 декабря сильный ветер сломал две новогодние елки в Ялте. Были отломаны верхушки деревьев, которые установлены возле круглого и квадратного фонтанов.Ранее республиканский главк МЧС предупредил об усилении ветра в Крыму в пятницу - до 30 м/с. В ведомстве напомнили, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мороз и гололед в Крыму: ситуация на дорогахВ Севастополе резко похолодает - водителей предупредили о гололедеВ Севастополе из-за непогоды в пятницу не будут работать катера и паромы
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Когда в Ялте починят главные новогодние елки

В Ялте починят сломанные ветром главные новогодние елки к 19 декабря - мэр

10:52 14.12.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНа набережной Ялты чинят елку
На набережной Ялты чинят елку
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В Ялте приступили к ремонту поврежденных непогодой главных городских елок. Об этом сообщаила глава администрации города Янина Павленко.
"В Ялте все еще холодно, но уже солнечно и без ветра. Все службы города работают в штатном режиме – силы задействованы в основном на уборке. Набережную уже привели в порядок. Там же несколько бригад ремонтируют наши елочки – через 5 дней даем старт зимним праздникам. Настраиваемся на новогодний лад. Работаем!", - написала она в своем ТГ-канале.
В пятницу, 13 декабря сильный ветер сломал две новогодние елки в Ялте. Были отломаны верхушки деревьев, которые установлены возле круглого и квадратного фонтанов.
Ранее республиканский главк МЧС предупредил об усилении ветра в Крыму в пятницу - до 30 м/с. В ведомстве напомнили, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
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