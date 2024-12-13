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Туман и сильная изморозь: в Крыму объявлено новое штормовое - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Туман и сильная изморозь: в Крыму объявлено новое штормовое
Туман и сильная изморозь: в Крыму объявлено новое штормовое - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Туман и сильная изморозь: в Крыму объявлено новое штормовое
В Крыму в ночь на субботу ожидается ухудшение погоды – в регионе объявлено новое штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T23:00
2024-12-13T23:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на субботу ожидается ухудшение погоды – в регионе объявлено новое штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС России.Спасатели призывают жителей и гостей Крыма соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы или лес.Водителям при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. При попадании автомобиля в полосу тумана – снизить скорость и увеличить дистанцию до едущих впереди машин, отказаться от перестроений, обгонов и опережений, не предпринимать резких действий, которые могут привести к потере контроля над автомобилем в условиях влажной дороги.Особое внимание при непогоде важно уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.В пятницу в Феодосии сильный ветер повалил тополь на припаркованные автомобили и жилую пятиэтажку. А в Ялте сломал две новогодние елки на набережной. Кроме того, из-за аварий на сетях в связи с сильным ветром без света оставались жители Бахчисарайского, Джанкойского и Красногвардейского районов. Аварии на сетях произошли также в трех населенных пунктах городского округа Судак - Солнечная долина, Прибрежное, Миндальное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241213/moroz-i-solntse-smenyat-dozhdi-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1142603666.html
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РИА Новости Крым
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Туман и сильная изморозь: в Крыму объявлено новое штормовое

В Крыму на 14 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и сильной изморози

23:00 13.12.2024 (обновлено: 23:08 13.12.2024)
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на субботу ожидается ухудшение погоды – в регионе объявлено новое штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и до конца суток 14 декабря в горах Крыма ожидается туман, сильная изморозь диаметром 50 мм", - сказано в сообщении.
Спасатели призывают жителей и гостей Крыма соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы или лес.
Водителям при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. При попадании автомобиля в полосу тумана – снизить скорость и увеличить дистанцию до едущих впереди машин, отказаться от перестроений, обгонов и опережений, не предпринимать резких действий, которые могут привести к потере контроля над автомобилем в условиях влажной дороги.
Особое внимание при непогоде важно уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.
В пятницу в Феодосии сильный ветер повалил тополь на припаркованные автомобили и жилую пятиэтажку. А в Ялте сломал две новогодние елки на набережной. Кроме того, из-за аварий на сетях в связи с сильным ветром без света оставались жители Бахчисарайского, Джанкойского и Красногвардейского районов. Аварии на сетях произошли также в трех населенных пунктах городского округа Судак - Солнечная долина, Прибрежное, Миндальное.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Заголовок открываемого материала
23:00Туман и сильная изморозь: в Крыму объявлено новое штормовое
22:54Сломанные новогодние елки и награды РИА Новости Крым: главное за день
22:37Команда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликта
22:03Ответ за Таганрог и блокировка Viber: главное за день
21:42Над Донецком сбили дальнобойные ракеты
21:35Скандальный доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов не одобрен
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