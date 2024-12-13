Туман и сильная изморозь: в Крыму объявлено новое штормовое
В Крыму на 14 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и сильной изморози
23:00 13.12.2024 (обновлено: 23:08 13.12.2024)
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на субботу ожидается ухудшение погоды – в регионе объявлено новое штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и до конца суток 14 декабря в горах Крыма ожидается туман, сильная изморозь диаметром 50 мм", - сказано в сообщении.
Спасатели призывают жителей и гостей Крыма соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы или лес.
Водителям при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. При попадании автомобиля в полосу тумана – снизить скорость и увеличить дистанцию до едущих впереди машин, отказаться от перестроений, обгонов и опережений, не предпринимать резких действий, которые могут привести к потере контроля над автомобилем в условиях влажной дороги.
Особое внимание при непогоде важно уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.
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