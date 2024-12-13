https://crimea.ria.ru/20241213/tuman-i-silnaya-izmoroz-v-krymu-obyavleno-novoe-shtormovoe-1142607381.html

Туман и сильная изморозь: в Крыму объявлено новое штормовое

Туман и сильная изморозь: в Крыму объявлено новое штормовое - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Туман и сильная изморозь: в Крыму объявлено новое штормовое

В Крыму в ночь на субботу ожидается ухудшение погоды – в регионе объявлено новое штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T23:00

2024-12-13T23:00

2024-12-13T23:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на субботу ожидается ухудшение погоды – в регионе объявлено новое штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС России.Спасатели призывают жителей и гостей Крыма соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы или лес.Водителям при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. При попадании автомобиля в полосу тумана – снизить скорость и увеличить дистанцию до едущих впереди машин, отказаться от перестроений, обгонов и опережений, не предпринимать резких действий, которые могут привести к потере контроля над автомобилем в условиях влажной дороги.Особое внимание при непогоде важно уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.В пятницу в Феодосии сильный ветер повалил тополь на припаркованные автомобили и жилую пятиэтажку. А в Ялте сломал две новогодние елки на набережной. Кроме того, из-за аварий на сетях в связи с сильным ветром без света оставались жители Бахчисарайского, Джанкойского и Красногвардейского районов. Аварии на сетях произошли также в трех населенных пунктах городского округа Судак - Солнечная долина, Прибрежное, Миндальное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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